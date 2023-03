Así finaliza la penúltima semana de temporada regular en la LLA 2023

A un paso de los Playoffs en la LLA 2023 y conocer al representante de todo Latinoamérica en el Mid Season Invitational, en la semana 6 de la temporada regular, Six Karma se enfrentó en contra de Infinity en el primer día dando un resultado inesperado ya que la mayoría tenía su quiniela a favor del infinito, la ola verde llego con la sorpresa y venció dos a cero en el primer enfrentamiento.

Para el segundo enfrentamiento la balanza estaba muy clara de qué lado pesaba más, los resultados de The Kings a lo largo de toda la jornada no han sido lo esperado, mientras que Estral Esports ha sido uno de los equipos en resaltar más dentro de la grieta del invocador, el águila se llevó los dos triunfos consecutivos negándole sumar puntos a los reyes.

Entrevista con Josedeodo🦅🔥



Estral sigue en buen nivel y se esperan cosas grandes para el equipo mexicano🏆 pic.twitter.com/ksKkkKRsIR — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) March 1, 2023

El segundo día All Knights se presentó renovado en contra de Team Aze un equipo que no lleva ninguna victoria dentro de la grieta del invocador, los caballeros se llevaron sus dos victorias sumando un total de 3 consecutivas a lo largo de toda la jornada de temporada regular.

Para el enfrentamiento de Rainbow 7 he Isurus las series fueron muy peleadas durando más de 40 minutos, pero fue el tiburón quién logro dominar el terreno y sumar su quinto punto dentro de la tabla general.

Tabla de posiciones

1-Estral 5V-1D

2-Isurus 5V-1D

3-Six Karma 4V-2D

4-Infinity 3V-3D

5-Rainbow 7 3V-3D

6-All Knights 3V-3D

7-The Kings 1V-5D

8-Team AZE 0V-6D

Siguientes enfrentamientos en la LLA 2023



Te dejamos el calendario para el último día en la temporada regular de la liga latinoamericana de League of Legends.

Martes 7 de marzo

Isurus vs All Knights – 16:00 hrs

The Kings vs Infinity – 18:00 hrs

Miércoles 8 de marzo

Six Karma vs Estral – 16:00 hrs

Rainbow 7 vs Team AZE – 18:00 hrs