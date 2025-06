¡OFICIAL! Los primeros dos equipos clasificados a los Octavos de Final del Mundial de Clubes 2025

Con la segunda fecha de la Fase de Grupos del Mundial de Clubes 2025 , ya se conocen a los primeros dos clubes clasificados a los Octavos de Final.

El primer equipo en lograr clasificar a los Octavos de Final fue el Flamengo, el equipo brasileño consiguió su pase el viernes 20 de junio del 2025 al derrotar 3-1 al conjunto del Chelsea.

WE ARE THROUGH TO THE ROUND OF 16 OF THE FIFA CLUB WORLD CUP ❤️🖤 pic.twitter.com/2i05VYFQAk

— Flamengo (@Flamengo_en) June 21, 2025