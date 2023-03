Florian Thauvin admite los problemas que tuvo en su paso por Tigres

A unos meses de su sorpresiva salida de Tigres, el atacante francés, Florian Thauvin, reveló que terminó mal su paso por el club regiomontano a pesar de que tiene muy buenos recuerdos de la afición mexicana.

Fue a finales de enero, cuando la directiva del conjunto de la UANL decidió desprenderse del que fuera campeón del mundo en 2018 debido a que necesitaban un espacio para registrar al argentino Nicolás Ibáñez, quien llegó como fichaje procedente del Pachuca.

Thauvin fue el sacrificado bajo el aval del técnico Diego Cocca, sin saber que posteriormente también el entrenador saldría de la institución para firmar como seleccionador de México.

“Fue una buena experiencia, estaba muy feliz de jugar para los Tigres. Terminó mal, pero me quedo con un buen recuerdo. Lo que me gustó más fueron los mexicanos. Los aficionados fueron muy lindos conmigo y nunca los voy a olvidar”, declaró para la agencia EFE.

De hecho cuando fue notificado de esto, acudió a las instalaciones del club junto con su abogado para tratar la rescisión de su contrato y tras quedar libre firmó con el Udinese de Italia en busca de los minutos que ya no tenía en la Liga BBVA MX.

“Después de Tigres, buscaba un proyecto donde tuviera tiempo de juego. Como me dijeron que iba a jugar, firmé por este club. También, porque es un club histórico en Italia y es una liga que me encanta”, añadió sobre la Serie A.

Afición de Tigres, decepcionada de la dupla Thauvin-Gignac

Mientras que la afición de los Felinos quedó bastante decepcionada por no ver la dupla de franceses con André-Pierre Gignac que tanto añoraban.

Curiosamente Thauvin no guarda rencor ya que también confesó que sigue mirando los juegos del futbol mexicano para no perderles la pista a sus ex compañeros.

“Vi los dos últimos partidos de Tigres. Vi el partido contra Rayados y América que fueron dos partidos difíciles; pero eso es parte del futbol y estoy seguro de que van a regresar de la mejor manera”, señaló acerca del bache por el que pasa el club regio. El francés se fue del conjunto de la UANL con sólo 8 goles anotados en 38 partidos de liga.

