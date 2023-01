El jugador que saldría de Tigres por la llegada de Nico Ibáñez

Tigres tendrá nuevo goleador para el Clausura 2023 y ante la inminente llegada de Nico Ibáñez a Nuevo León, el conjunto felino deberá desprenderse de alguno de los jugadores extranjeros que tiene en la plantilla, pues excederían el número de futbolistas permitidos.

Es por eso que, de acuerdo a distintos reportes, los felinos ya habrían elegido al futbolista que abandonará sus filas para el Clausura 2023. Cabe recordar que a Ibáñez aún le resta superar las pruebas médicas para estampar su firma como jugador de Tigres.

Te puede interesar: Tigres golea a Pachuca e ilusiona con un ataque de alto poder

El lado B de Fernando Beltrán , defensa de la Selección Mexicana

Un francés abandonaría las filas de Tigres

Desde antes de arrancar el torneo se habló de la posible salidad de Florian Thauvin, quien no ha podido establecerse como una de las figuras de los felinos, tomando en cuenta que llegó como campeón del mundo. Hasta ahora sólo ha marcado ocho goles y ha dado cinco asistencias, en los 38 partidos que ha disputado con la camiseta de los de Nuevo León.

El contrato de Florian Thauvin con los felinos es hasta junio del 2026. No obstante, al parecer no entra en los planes de Diego Cocca. Tigres ha ganado y goleado en sus primeros dos partidos con Thauvin en la banca y el francés no ha disputado un solo minuto.

Los próximos días serán clave para el futuro de Thauvin en Tigres, pues cuando Ibáñez ya pueda ser registado, deberán resolver el tema de los jugadores extranjeros en la plantilla.

Te puede interesar: Tigres aclara rumores sobre fichaje bomba para el Clausura 2023