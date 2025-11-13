deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

FMF le dio una excelente noticia a Javier Aguirre y ahora una decisión clave está en sus manos

El director técnico de la Selección de México será el encargado de tomar o no una importante medida para el país de cara a la Copa del Mundo de 2026

Javier Aguirre y jugadores de México
X Selección Nacional / @miseleccionmx
Marco Espósito | DR
Selección Azteca
Compartir

La Selección Nacional recibió una noticia inesperada en pleno proceso de preparación rumbo al Mundial 2026. El presidente comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, confirmó públicamente que la naturalización de Álvaro Fidalgo está en la agenda del organismo y que, una vez que el jugador cumpla con los requisitos legales, será Javier Aguirre quien decida si lo convoca o no.

La declaración marca un giro importante en la política del combinado nacional, dado que reconoce abiertamente las chances de que el mediocampista español del América entre en los planes de Aguirre. En la campaña Hecho en México, Arriola destacó que la decisión final dependerá únicamente del cuerpo técnico.

Álvaro Fidalgo puede ser convocado por Aguirre
Instagram Álvaro Fidalgo / @alvarofidalgo

“El seleccionador es responsable de elegir a los mejores y sabemos que Fidalgo ha sido de los jugadores más destacados de la Liga BBVA MX en los últimos años. Si el técnico lo convoca, estaremos muy pendientes”, señaló el dirigente. El proceso administrativo del español podría completarse en marzo, justo antes de la última Fecha FIFA previa a la Copa del Mundo .

TE PUEDE INTERESAR:

Aguirre define el futuro de Fidalgo

En los últimos meses, la dirección deportiva de la Selección Mexicana siguió de cerca a Fidalgo en el América. Según diversas fuentes, el mediocampista fue monitoreado como una posible alternativa para reforzar el sector creativo del equipo, especialmente ante la baja de rendimiento de varios jugadores en esa zona.

La noticia en torno al talentoso futbolista azulcrema llegó en un momento clave para la el seleccionado. Arriola confirmó que México disputará 15 encuentros contra selecciones de categoría "Triple A", algo inédito en el ciclo mundialista. Ante esto, lograr que Fidalgo sume minutos en estos juegos clave podría ser importante en la previa del Mundial 2026.

Selección Mexicana
Javier Aguirre
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Marco Espósito | DR

marco@digitalroom.team

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
Fidel Martínez lanza mensaje claro: “Si no sueñas con el Tri, ¿cuál es tu sueño?”
Thumbnail
Selección Azteca
Obed Vargas convocado al Tri | ¿La nueva joya de México rumbo al Mundial 2026?
Thumbnail
Selección Azteca
Convocatoria con nombres interesantes
Thumbnail
Selección Azteca
¿Qué tanto conoce a su equipo? Preguntas rápidas al Vasco Aguirre
Thumbnail
Selección Azteca
NUEVO delantero en la Selección Mexicana 🇲🇽⁣
1920x1080.jpg
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs ecuador.jpg
Selección Azteca
Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel se la estrelló al portero. Ecuador se salva. | México vs. Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se Armó la Bronca! Barrida de Chiquito Sánchez Calienta el México vs Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Casi la Hace! Jugada Grande | México vs Ecuador
×
×