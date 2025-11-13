FMF le dio una excelente noticia a Javier Aguirre y ahora una decisión clave está en sus manos

La Selección Nacional recibió una noticia inesperada en pleno proceso de preparación rumbo al Mundial 2026. El presidente comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, confirmó públicamente que la naturalización de Álvaro Fidalgo está en la agenda del organismo y que, una vez que el jugador cumpla con los requisitos legales, será Javier Aguirre quien decida si lo convoca o no.

La declaración marca un giro importante en la política del combinado nacional, dado que reconoce abiertamente las chances de que el mediocampista español del América entre en los planes de Aguirre. En la campaña Hecho en México, Arriola destacó que la decisión final dependerá únicamente del cuerpo técnico.

“El seleccionador es responsable de elegir a los mejores y sabemos que Fidalgo ha sido de los jugadores más destacados de la Liga BBVA MX en los últimos años. Si el técnico lo convoca, estaremos muy pendientes”, señaló el dirigente. El proceso administrativo del español podría completarse en marzo, justo antes de la última Fecha FIFA previa a la Copa del Mundo .

Aguirre define el futuro de Fidalgo

En los últimos meses, la dirección deportiva de la Selección Mexicana siguió de cerca a Fidalgo en el América. Según diversas fuentes, el mediocampista fue monitoreado como una posible alternativa para reforzar el sector creativo del equipo, especialmente ante la baja de rendimiento de varios jugadores en esa zona.

La noticia en torno al talentoso futbolista azulcrema llegó en un momento clave para la el seleccionado. Arriola confirmó que México disputará 15 encuentros contra selecciones de categoría "Triple A", algo inédito en el ciclo mundialista. Ante esto, lograr que Fidalgo sume minutos en estos juegos clave podría ser importante en la previa del Mundial 2026.