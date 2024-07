El formato que tendrá la Leagues Cup 2024

Este próximo viernes 26 de julio del 2024, arranca la actividad del torneo que reúne a las dos ligas más importantes de norteamérica. Se trata de la Leagues Cup 2024 en la que compiten la Liga BBVA MX y la Major League Soccer.

El torneo se va a disputar desde el 26 de julio al 25 de agosto del 2024. Participaran los 47 equipos de ambos torneos al ponerse en pausa por casi un mes para que puedan competir sin ningún problema.

El formato de la Leagues Cup

El torneo comienza con una fase de grupos, la cual jugarán 45 equipos de los 47 participantes. Los dos restantes, están clasificados a los dieciseisavos de final al ser campeones de la Liga BBVA MX y la MLS, los cuales son América y Columbus Crew.

Los 45 equipos fueron divididos en 15 grupos de tres, repartidos geográficamente en dos zonas: Este que tendrá siete grupos y Oeste con ocho grupos.

Los grupos quedaron de la siguiente forma:

Oeste 1: Monterrey, Pumas y Austin FC

Oeste 2: Chivas Guadalajara, San Jose Earthquakes y LA Galaxy

Oeste 3: St. Louis City SC, FC Dallas y FC Juárez

Oeste 4: Toluca, Sporting Kansas City y Chicago Fire FC

Oeste 5: Club León, Portland Timbers y Colorado Rapids

Oeste 6: Seattle Sounders FC, Minnesota United FC y Necaxa

Oeste 7: Los Ángeles FC, Vancouver Whitecaps FC y Club Tijuana

Oeste 8: Houston Dynamo FC, Real Salt Lake y Atlas

Este 1: FC Cincinnati, New York City FC y Querétaro

Este 2: Orlando City SC, Atlético de San Luis y CF Montréal

Este 3: Tigres UANL, Puebla e Inter Miami CF

Este 4: Philadelphia Union, Charlotte FC y Cruz Azul

Este 5: New England Revolution, Nashville SC y Mazatlán FC

Este 6: Pachuca, New York Red Bulls y Toronto FC

Este 7: Atlanta United, Santos Laguna y D.C. United

Los dos mejores de cada grupo avanzarán a los dieciseisavos de final que son partidos de eliminación directa. Posteriormente será los Octavos de final, Cuartos de Final, Semifinales y hasta llegar a la gran final.

