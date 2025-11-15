deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

Todavía no debuta en Fórmula 1 y Cadillac ya tendría al sustituto de Checo Pérez

La escudería estadounidense se prepara para su debut en Fórmula 1 y prepara al suplente de Checo Pérez en la parrilla de salida

checo-perez-pilotos-confirmados-temporada-2026-f1.jpg
Instagram: Checo Pérez / PNG
Francisco Fernández
AUTOMOVILISMO
Compartir

Cada vez falta menos para el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 con el equipo de Cadillac y la escudería estadounidense realiza los últimos ajustes en el circuito de Imola, Italia, en donde afinó los procesos de trabajo de sus mecánicos e ingenieros con el mexicano corriendo en la pista con Ferrari de 2023.

Y mientras que Pérez ya trabaja con Cadillac, su coequipero Valtteri Bottas se incorporará a la escudería hasta el 2026, cuando termine su relación como piloto de reserva con Mercedes.

Te puede interesar: Checo Pérez no se achica y revela el verdadero objetivo que tiene con Cadillac para 2026

¡Sorpresa en la Liga MX Femenil! Cruz Azul golea a la favorita Pachuca | Los Protagonistas

Cadillac ya tiene al piloto de reserva de Checo Pérez y Valtteri Bottas

Además de los aspectos técnicos, otra cuestión que falta definir a Cadillac es el piloto de reserva de la escudería que tiene en la mira a Jak Crawford y a Guanyu Zhou como candidatos para ocupar el volante secundario.

Crawford lucía como la primera opción gracias a su buen desempeño en la Fórmula 2, pero todo parece indicar que continuará con Aston Martin un año más.

La segunda opción de Cadillac es el chino Zhou quien actualmente es piloto de reserva de Ferrari; sin embargo, su nacionalidad resulta incómoda para la escudería por cuestiones políticas.

Guanyu Zhou podría ser piloto de reserva de Cadillac
Instagram (@zhouguanyu24)
Guanyu Zhou podría ser piloto de reserva de Cadillac

Los problemas políticos que separan a Guanyu Zhou de Cadillac

Guanyu Zhou luce como el favorito de Cadillac para ocupar el puesto de piloto de reserva por su conocimiento con el motor de Ferrari que utilizará la escudería, además de su experiencia en la Fórmula 1 y una buena relación con el director del equipo Graeme Lowdon.

Sin embargo, las tensiones políticas y comerciales entre Estados Unidos y China se interponen en concretar el acuerdo, ya que resultaría en una publicidad negativa que una escudería estadounidense contrate a un piloto chino.

Cadillac debutará en la Fórmula 1 en marzo del 2026 y aun le quedan cuatro meses y medio para definir al piloto de reserva de la escudería y afinar los últimos detalles técnicos y mecánicos para estar a punto.

Te puede interesar: Red Bull se rinde ante su fracaso con la ausencia de Checo Pérez: esto dijo la escudería

Checo Pérez
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Francisco Fernández

Autor / Redactor

Francisco Fernández

Te Recomendamos

Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Final NASCAR México Series 2025 | Azteca Deportes en la pista con los campeones
Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez cambia la pista por la cancha! Se celebró la 10ª edición de “De la Pista a la Cancha”
nascar .jpg
AUTOMOVILISMO
Entrevista EXCLUSIVA con Daniel Suárez | El Piloto Mexicano que firma con Spire Motorsports
WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
Resumen e-Prix de Shangái, Nick Cassidy
Formula E
E-Prix de Shangái de la Fórmula E, Ronda 11, T11 | RESUMEN COMPLETO
Ronda 10 qualy Shangái
Formula E
Clasificación de la Ronda 10 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Ronda 11 qualy
Formula E
Clasificación de la Ronda 11 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
×
×