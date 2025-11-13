Red Bull se rinde ante su fracaso con la ausencia de Checo Pérez: esto dijo la escudería

Cuando el 18 de diciembre de 2024 Red Bull Racing oficializó la salida de Sergio Pérez, pocos miembros de la escudería podrían prever que se arrepentirían sumamente rápido de esa decisión. A falta de un mes de que se cumpla el año sin Checo en la F1 y con tres carreras aún por disputarse, el equipo austriaco admitió su derrota.

"A menos que (Lando) Norris tenga un 0, no tenemos ninguna posibilidad", aseguró Helmut Marko, asesor de Red Bull, en diálogo con el sitio Speedweek. Luego de quedar muy por detrás de McLaren en el campeonato de constructores, la escudería está cerca de perder también la competencia de pilotos .

Más allá de que Max Verstappen se llevó todas las miradas con su gran remontada en el GP de San Pablo, fue Norris quien se adjudicó el triunfo y llegó a los 390 puntos en la temporada. "Veremos qué sucede en Las Vegas. Ya vimos en Brasil que con muy poco se puede ser eliminado en la Q1", comentó Marko, sin muchas esperanzas puestas en su piloto de cara al tramo final.

Verstappen ganó los últimos cuatro campeonatos de pilotos de la Fórmula 1 y soñaba con asegurarse el título por quinta vez consecutiva en la actual temporada. Sin embargo, la diferencia de 49 puntos con 83 por disputarse hace pensar que su hegemonía puede romperse.

Casualidad o causalidad, la realidad refleja que el primer año de Red Bull sin Checo Pérez podría ser uno para el olvido y su gran dominio en temporadas pasadas tambalea a poco del final. Por todo esto, es posible que más de uno en el equipo austriaco se lleve las manos a la cabeza al recordar la marcha del mexicano.

¿Cómo está la pelea por el campeonato de pilotos de la Fórmula 1?

A esta altura del año, solamente restan por correrse los GP de Las Vegas, Qatar y Abu Dabi en la Fórmula 1. El británico Lando Norris lidera el ranking de pilotos con 390 puntos, seguido por su compañero austriaco Oscar Piastri con 366 unidades y el tetracampeón neerlandés Max Verstappen con 341.

Más allá de la falta de esperanza de Helmut Marko, Mad Max no pierde la fe en sí mismo y buscará dejar todo en la pista, tal y como lo demostró con su gran remontada para alcanzar el podio en Brasil. ¿Quién se coronará en la temporada 2025 de la F1?