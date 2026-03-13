Checo Pérez revela el grave problema de su Cadillac que pone en riesgo su participación en el GP de China: “No hemos podido resolverlo”

Checo Pérez no tuvo el mejor de los inicios de la Temporada 2026 de la Fórmula 1 con Cadillac luego de concluir en la posición 16 en el Gran Premio de Australia y a unos días de encarar el Gran Premio de China el mexicano ha revelado que su monoplaza sufre de un grave problema que podría condicionar en la segunda carrera del año.

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Checo Pérez revela el grave problema que tiene su monoplaza de Cadillac

Checo Pérez podría no disputar la carrera sprint de este fin de semana previo al Gran Premio de China, luego de que su monoplaza sufriera un desperfecto que los mecánicos de la escudería no han podido resolver y con el tiempo encima parece más complicada cada vez.

El piloto mexicano aseguró que su Cadillac tiene un problema en la bomba de combustible que, en caso de no repararse a tiempo, podría dejarlo fuera de la clasificación sprint previo al GP de China.

"Fue un problema con la bomba de combustible... No hemos podido resolverlo y ya han sido muchas veces las que hemos tenido ese problema", señaló el mexicano ante los medios de comunicación.

|REUTERS

Pérez reconoció el trabajo que han realizado los ingenieros del equipo para encontrar una solución al inconveniente, pero señaló que se trata de un problema recurrente que también le imposibilitó tener una carrera adecuada desde las primeras horas de competencia.

"El equipo está trabajando muy duro también desde la fábrica, y veremos si son capaces de arreglarlo o no. Tuvimos el mismo problema esta mañana", señaló.

En caso de no encontrar una solución al problema, Checo Pérez saldría último de la carrera sprint e incluso podría dejar fuera del Gran Premio de China que se disputará este domingo 15 de marzo en el Circuito Internacional de Shanghai.

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