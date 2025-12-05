Adiós al DRS: Fórmula 1 cambia sus reglas rumbo a 2026

La Fórmula 1 2026 marcará un antes y un después en la historia del campeonato. A partir de esa temporada, la FIA eliminará por completo el DRS, una herramienta que desde 2011 definió los adelantamientos en la categoría. El nuevo reglamento técnico—más sostenible, eléctrico y centrado en la eficiencia—introducirá un sistema que cambiará cómo se corre, cómo se defiende y cómo se ataca en pista.

La eliminación del DRS es parte de una reestructuración profunda que coincide con la llegada de nuevos protagonistas como Audi y Cadillac, con la intención de empujar la industria hacia una F1 más cercana a los autos de calle. Pero también pone sobre la mesa un gran desafío: ¿cómo garantizar adelantamientos sin la apertura del alerón trasero?

La respuesta está en la dupla que la FIA denomina aerodinámica activa + Override Engine Mode, un sistema que permitirá a los pilotos gestionar de forma más estratégica su energía eléctrica y sus ajustes aerodinámicos.

Cómo funcionará el sistema que sustituirá al DRS en la F1 2026

Con el nuevo reglamento, los adelantamientos se basarán en dos elementos clave:

1. Aerodinámica activa

Los autos podrán modificar automáticamente partes de su carrocería para reducir la resistencia al avance en momentos específicos. Esto permitirá alcanzar velocidades más altas sin la necesidad de zonas de detección o activación como ocurría con el DRS.

2. Override Engine Mode

Se trata de un modo de potencia adicional proveniente de la MGU-K, que entregará hasta 350 kW y un impulso instantáneo adicional de 0.5 MJ.

El coche perseguidor obtendrá más energía que el líder, generando un diferencial de velocidad más natural y táctico.

Según análisis de Motorsport, mientras el auto de adelante reduce su entrega eléctrica a partir de los 290 km/h, el perseguidor mantiene su potencia extra hasta 337 km/h, fomentando batallas más largas y menos artificiales.

El paddock se divide ante el adiós al DRS

La desaparición del DRS genera dudas. Algunos pilotos temen una disminución en los adelantamientos, mientras otros creen que la nueva dinámica hará más emocionante la competencia.

El jefe de Williams, James Vowles, es optimista: “Los pilotos estaban cómodos con el DRS. El nuevo sistema les dará más herramientas para adelantar. Incluso podría aumentar los sobrepasos.”

Con una parrilla renovada y autos completamente distintos, la F1 2026 apunta a reinventar el espectáculo.

Lo único seguro es que el deporte entra en una etapa donde la inteligencia energética será tan importante como la velocidad.