Gabriel Bortoleto sufre un escalofriante accidente en la vuelta sprint del Gran Premio de Brasil: VIDEO

La carrera Sprint del Gran Premio de Brasil que se disputa este sábado 8 de noviembre ha comenzado de forma accidentada luego de que el monoplaza de Gabriel Bortoleto, piloto de la escudería Kick Sauber, sufriera un percance que estuvo a punto de provocar una colisión contra otros vehículos.

Te puede interesar: Cadillac hace con Checo Pérez lo que Red Bull nunca hizo con él en Fórmula 1

Gabriel Bortoleto sufre un aparatoso accidente en la carrera sprint del GP de Brasil

El brasileño Gabriel Bortoleto corría detrás del piloto de Williams Racing, Alex Albon, cuando en la entrada a la primera curva su monoplaza giró repentinamente contra el muro de contención, atravesó la pista peligrosamente y terminó su accidentada carrera.

El monoplaza pasó peligrosamente cerca de Albon, quien alcanzó a frenar cuando el bólido de Bortoleto se desplazó frente a él evitando un accidente que pude haber si más catastrófico, aunque un alerón sí se impactó contra el monoplaza del piloto de Williams.

Por fortuna, Bortoleto no sufrió heridas de consideración y se encuentra bien; sin embargo, su monoplaza sufrió daños graves y quedó fuera de la Clasificación del Gran Premio de Brasil.

That was a big crash 💥



Huge relief to know Gabi is all right 🙏#F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/NNxKKSopr4 — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

Un día accidentado en el Gran Premio de Brasil

Momentos antes del percance de Bortoleto, una bandera roja en la pista alertó sobre un accidente de Oscar Piastri, Nico Hulkenberg y Franco Colapinto en el circuito de Interlagos.

Primero fue Piastra quien perdió el control de su auto tras tomar demasiado el bordillo interno de la curva tres cuando marchaba tercero.

Unos segundos después, a Nico Hulkenberg y Franco Colapinto les pasó prácticamente lo mismo con segundos de diferencia dejando los tres autos accidentados.

El piloto argentino tuvo que ser atendido en el centro médico del circuito, aunque pudo salir rápidamente sin mayores inconvenientes.

Te puede interesar: Este es el auto que maneja Checo Pérez en la vida real y a muchos les encanta... a otros no

