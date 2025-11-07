deportes
Este es el auto que maneja Checo Pérez en la vida real y a muchos les encanta... a otros no

El piloto mexicano de la Fórmula 1 también se luce fuera de las pistas, gracias a una llamativa colección de vehículos lujosos. Conócelos uno por uno

El amor de Sergio Pérez por los autos no se limita únicamente a las pistas de la Fórmula 1. Mientras se prepara para retornar a la competición en la próxima temporada de la mano de Cadillac, el piloto se da el gusto de manejar modelos lujosos de marcas sumamente prestigiosas en su vida cotidiana.

En una entrevista con la CNN en 2023, Checo comentó entre risas que solamente tenía un auto deportivo. "Tengo un Ferrari que compré hace muchos años. Como tengo tres hijos, el resto son coches grandes para meter a todos ahí", aseguró. Más de dos años después, esto parece haber cambiado.

Parece que tras su caótica salida de la escudería Red Bull , el piloto mexicano en ningún momento ha dejado de manejar autos del más alto nivel, dado que su colección se amplió. Además de su Ferrari, el Heraldo contó que Pérez también fue visto en un Bugatti Chiron valorado en aproximadamente 3.5 millones de dólares.

El Universal destaca otro modelo sumamente prestigioso dentro de la colección del mexicano: el McLaren Spider MP4-12c. Este auto, visualmente impactante por su diseño moderno y color naranja, fue descontinuado en 2014, lo que lo volvió un objeto de deseo para todos los coleccionistas.

Por último, pero no menos importante, Pérez tendría en su garaje un Subaru Impreza WRX STI. Dicho vehículo se caracteriza por priorizar la velocidad, dado que es capaz de alcanzar un máximo de 190 kilómetros por hora.

¿Quién ganará la F1 según Checo Pérez?

Pese a no haber sido parte de la Fórmula 1 en este 2025, Checo Pérez nunca dejó de prestar atención a lo que sucedía en las pistas. A falta de cuatro grandes premios para que finalice la temporada, el piloto mexicano dio su pronóstico y comentó quién cree que será el vencedor.

En diálogo con Sky Sports, Checo no mostró dudas. "Si hay alguien que puede con todo, ese es Max (Verstappen). Creo que sí es posible que sea campeón", afirmó contundentemente y añadió: "Él mantiene a todo el mundo pendiente de la F1".

Checo Pérez
