Horario y dónde ver el E-Prix de Puebla R9 | Formula E

Este domingo, también en el Autódromo Miguel E. Abed, se correrá la novena ronda de la séptima temporada de la Fórmula E y la segunda carrera del E-Prix de Puebla.

El sábado fue una jornada llena de emociones, y en donde los pilotos salieron muy satisfechos con la pista en territorio mexicano, pues a pesar de ser algo complicada, da pie a que rebases y todo tipo de maniobras interesantes puedan ocurrir.

Horario y dónde ver la R9 de la Formula E en Puebla

Esta tarde no será la excepción. En punto de las 4 PM podrán disfrutar de la novena fecha del Campeonato Mundial, segunda en Puebla, y la transmisión totalmente en vivo estará a través de A más, aztecadeportes.com, la App de TV Azteca Deportes, y nuestras cuentas de Facebook y Youtube.

Lo que ocurrió el sábado

El brasileño Lucas Di Grassi, de Audi Sport, salió desde el octavo lugar en la parrilla, desde donde remontó para ganar este sábado la octava fecha del campeonato de la Fórmula E en la primera de dos carreras del E-Prix de Puebla, en el centro de México.

Di Grassi se llevó la victoria gracias a que el alemán Pascal Wehrlein, de Porsche, fue descalificado por cuestiones técnicas después de haber dominado la carrera de principio a fin, incluso cruzó la meta en primer lugar, antes de conocer la determinación.

La segunda plaza fue para su coequipero, el alemán René Rass, y el tercer lugar fue para el suizo Edoardo Mortara, de Rokit Venturi, en la carrera que se realizó en el Autódromo Miguel E. Abed de Puebla.

En la clasificación general de pilotos, el holandés Robin Frijns se mantiene líder con 62 puntos, el portugués Antonio Félix da Costa segundo, con 60 unidades, y el holandés Nyck de Vries tercero, con 59, mientras que Di Grassi es undécimo con 39 puntos.

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La clasificación por equipos dejó a Mercedes-EQ en la cima con 113 puntos, Jaguar Racing le sigue con 107 y DS Techeetah tercero, con 106 unidades.

