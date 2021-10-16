La Fórmula E emociona con su nuevo formato de clasificación

La Fórmula E está en boca de todos después de anunciar su nuevo formato de clasificación, permite que los mejores equipos y pilotos muestren su velocidad y habilidad, pero mantiene la posibilidad de que cualquier conductor dé un paso al frente, y se ponga en marcha en la parrilla de salida.

¿Cómo se competirá por la Pole Position en la Fórmula E?

La primera etapa colocará sobre la pista a dos grupos de 11 pilotos, ordenados según su posición en el Campeonato Mundial de Pilotos, luchando a 220kW para establecer tiempos de vuelta cada uno en una sesión de 10 minutos, y los cuatro más rápidos de cada uno avanzan a la etapa de duelos. Esos ocho se enfrentarán en los cuartos de final, compitiendo entre sí en un nocaut a 250kW en los últimos ocho en las semifinales y en la final.

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El piloto ganador del duelo final toma la Pole Position, mientras que el segundo se ubica en segundo lugar. Los semifinalistas se alinearán en tercer y cuarto lugar, los cuartofinalistas entre el quinto y el octavo, según sus tiempos de vuelta.

Los pilotos del quinto al duodécimo puesto que compitieron en el grupo de los polesitter ocuparán las posiciones impares en la parrilla. Los conductores correspondientes del otro grupo se clasificarán en las ranuras de la cuadrícula uniforme. Entonces, si el ganador de la pole proviene del Grupo 1, el quinto piloto clasificado en el Grupo 1 se alineará noveno en la parrilla de salida y el quinto clasificado en el Grupo 2 ocupará el décimo lugar y así sucesivamente.

Alberto Longo expresa su compromiso con el espectáculo

Alberto Longo, director de campeonato y cofundador de la Fórmula E, dijo: “Los cambios que se están realizando en la clasificación y el tiempo de carrera reflejan nuestro enfoque y el de la FIA en la integridad deportiva y en maximizar el espectáculo de las carreras.

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"Nuestro nuevo formato de clasificación mostrará a los equipos y pilotos cara a cara a lo largo de la temporada y, al mismo tiempo, permitirá que cualquier piloto en su día tome la pole position. Para nuestros fanáticos, el nuevo formato de clasificación fue diseñado para ser intuitivo, impredecible y entretenido."