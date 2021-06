¿Contra quién podría pelear Jaime Munguía?

El excampeón mundial peso superwelter (154 libras = 69 kilos, 853 gramos) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB/WBO) Jaime Munguía, no ha podido pelear en el primer semestre del 2021. Munguía tenía el 24 de abril como fecha para su regreso al ring, pero el rival que estaba confirmado, Maciej Sulecki, reportó una lesión en el codo y tuvo que bajarse de la cartelera.

Con la intención de no afectar la preparación que había hecho Munguía, se le buscó un rival alternativo. Fue entonces cuando el invicto estadounidense de 28 años de edad, D’Mitrius Ballard, fue anunciado como contrincante del excampeón mundial tijuanense. Y con una ligera reprogramación de la fecha, en lugar de disputarse el sábado 24 de abril, se movió para el viernes 23 de abril. Desafortunadamente Ballard también se reportó lesionado del codo y el día se movió una vez más al 19 de junio en El Centro Don Haskins de la Universidad de Texas, en El Paso.

A mediados de abril, Ballard dejó de sonar para enfrentar al mexicano y regresó a escena Sulecki para el 19 de junio. A principios del sexto mes del año, el polaco se desvanece por segunda ocasión de la marquesina y Jaime Munguía tiene lugar y fecha para regresar al cuadrilátero, pero todavía no tiene rival confirmado.

Ante la ausencia de un contrincante me hice la siguiente pregunta:

Munguía podría enfrentarse a GGG

Antes de pensar en nombres, hay que definir una categoría y me parece que debe ser peso medio/mediano que son 160 libras = 72 kilos, 575 gramos. En esta división hay rivales interesantes para Jaime porque podría fungir tanto de esquina roja como de esquina azul.

Con sus credenciales (excampeón mundial invicto con récord profesional de 36 victorias, cero derrotas y 29 nocauts) podría solicitar osadamente una pelea de título mundial ante alguno de los actuales campeones como Demetrius Andrade, Jermall Charlo o Ryota Murata. Ahí sería esquina azul, en calidad de retador.

Pero también podría elegir un rival de menor cartel y recorrer un poco más de lona en la división, para cocinar a fuego lento una pelea titular. Hay rivales interesantes que podrían ser sinodales excelentes como el británico Liam Williams, el brasileño Esquiva Falcao o el ucraniano Sergiy Derevyanchenko.

Sabemos que el interés de Munguía va por el organismo que ya lo vio campeón (OMB) o por el título verde y oro (CMB). En ese caso tendría que apuntar las armas hacia los estadounidenses Jermall Charlo y Demetrius Andrade. Ya sea de manera directa o haciendo una escala con otro personaje que se encuentre en la misma situación que Munguía, ascender en la categoría y buscar un cinturón de campeón.

Por otro lado podría darse la pelea que no sucedió en el 2018 cuando sonó el nombre de Munguía para enfrentar Gennady Golovkin en la función del 5 de mayo. Al final, fue el armenio Vanes Martirosyan quien enfrentó al kazajo. Tres años después se ve mucho más cercano un encuentro con GGG, con un Jaime más maduro, más pesado y con más experiencia. Esa sería la pelea que me gustaría ver: GGG vs Jaime Munguía, tal vez no este año, pero en algunos meses podría darse el pleito.