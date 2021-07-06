TV Azteca Deportes transmitirá el E-Prix de Nueva York de la Fórmula E

La Fórmula E ha confirmado que tiene talla de Campeonato Mundial presumiendo nueve carreras vibrantes en las que ha ocurrido de todo dentro de la pista y ha habido ocho ganadores distintos, lo que hace de esta una competencia sumamente reñida.

Ninguna otra especialidad del deporte motor puede presumir el hecho de que en cada disputa cualquiera de los pilotos pueda adjudicarse el primer lugar, o por lo menos el podio. Esto ha hecho que la Formula E, que este fin de semana vuelve a la actividad, se convierta en uno de los campeonatos más seguidos por los amantes del automovilismo.

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En esta ocasión, paras las rondas 10 y 11 del Mundial, la Fórmula E sale a las calles de uno de los lugares icónicos a nivel mundial. Nueva York cerrará sus vías en la zona de Brooklyn para abrirle paso a los autos eléctricos más veloces del planeta.

Sin duda será una carrera con muchos condimentos, entre ellos el recorrido de los lugares más emblemáticos de este condado a través de un circuito callejero que cuenta con un diseño de curvas que imprimirá emociones de principio a fin.

Una competencia impredecible

La Fórmula E es absolutamente impredecible, un hecho respaldado por los ocho ganadores distintos que han protagonizado las nueve fechas de la Fórmula E.

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Por ello, es prácticamente imposible predecir quién podría vencer en la Gran Manzana, aunque seguramente comenzarán a perfilarse los pilotos que apuntarán al campeonato. En este momento el top 3 está conformado por Nyck De Vries (Mercedes-EQ), Edoardo Mortara (Rokit Ventur), y Mitch Evans (Jaguar Racing).

Horario y dónde ver el E-Prix de Nueva York

No te pierdas las dos fechas del E-Prix de Nueva York los días 10 (3:30 PM) y 11 de julio (12:30 PM), a través de aztecadeportes.com y la App de TV Azteca Deportes.