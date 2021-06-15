TV Azteca Deportes transmitirá el E-Prix de Puebla | Fórmula E

Después de una larga pausa que nos ha hecho reflexionar sobre lo reñida y emocionante que ha sido la primera parte de la temporada de la Fórmula E, regresa la electricidad a las pistas para dos carreras que se llevarán a cabo en territorio mexicano.

El Autódromo Miguel E. Abed de la ciudad de Puebla albergará las Rondas 8 y 9 del Campeonato Mundial de la Fórmula E, en lo que se espera sean dos citas vibrantes que darán continuidad a una campaña que hasta el momento ha sido impredecible.

Hasta el momento hemos visto a seis diferentes pilotos postrarse en la cima del podio, durante las siete carreras que ha concedido esta temporada. Esto significa que no hay ninguna competencia en el deporte motor que sea tan imprevista, lo que hace de esta una justa llena de emociones.

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En Puebla no será la excepción. Se espera una carrera cerrada, en donde los equipos tendrán que tomar en cuenta nuevos factores para hacerse con las primeras posiciones, como la altura de la ciudad. Bien podríamos ver a un nuevo ganador, o a alguno de los punteros alargar su ventaja en la parte alta de la clasificación.

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Horario y dónde ver el E-Prix de Puebla

Debido a las características se los autos y el formato de las carreras, es prácticamente imposible predecir lo que pueda ocurrir en Puebla, en donde llega el holandés del equipo de Envision Virgin Racing, Robin Frijns, como líder del campeonato individual, con 62 puntos, seguido de su compatriota Nyck de Vries de Mercedes EQ, con 57 puntos, y en el tercer puesto se ubica Mitch Evans de Jaguar Racing con 54 unidades.

Por otra parte, el campeonato de constructores lo lidera Mercedes, seguido de Jaguar Racing y DS Techeetah.

Las dos carreras podrán disfrutarla totalmente en vivo los días 19 y 20 de junio, en punto de las 4 PM a través del canal A más, y las plataformas digitales: aztecadeportes.com y App de TV Azteca Deportes.

