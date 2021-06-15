Fórmula E: Pista oficial de carrera en el e-Prix Puebla Junio 2021

Puebla recibirá la octava y novena fecha de la temporada 2021 de la Fórmula E en el Autódromo Miguel E. Abed el próximo 19 y 20 de junio; evento que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes. El circuito, de 2.98 kilómetros y 15 curvas, será la sede del Gran Premio de México luego de que el Autódromo Hermanos Rodríguez no pudiera albergar la carrera.

E-Prix de Mónaco, RESUMEN COMPLETO | Formula E

La Fórmula E visitó el complejo de los Hermanos Rodríguez durante cinco años consecutivos: empezando en 2016 hasta 2020 y la pandemia evitó un sexto e-Prix consecutivo en la Ciudad de México.

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Después de que la Federación Internacional de Automovilismo inspeccionara el Autódromo del municipio de Amozoc, Puebla, se reforzaron los muros de contención en las curvas 3, 4 y 5 para el cuidado de los pilotos. Los monoplazas de la Fórmula E alcanzarán los 250 kilómetros por hora en la pista.

El circuito del Autódromo Miguel E. Abed para el e-Prix de Puebla

¿Cuántos circuitos componen la temporada 2021 de la Fórmula E?

De los ocho circuitos que componen la temporada 2021 de la Fórmula E, el de Puebla es el quinto con más curvas (15) por detrás de: Mónaco (19), Roma (19), Diriyah (21) y Londres (23). Además es el cuarto más largo (2.98 kilómetros), solo Mónaco (3.33 kilómetros), Roma (3.385 kilómetros) y Valencia (3.376 kilómetros) tienen una mayor distancia.

En el e-Prix de Puebla, Robin Frijns, de la escudería Envision Virgin Racing con 62 puntos, Nyck de Vries, de Mercedes-EQ Formula E Team con 57 unidades, y Mitch Evans, de Jaguar Racing con 54 tantos, son quienes pelearán por el primer puesto en la tabla de pilotos de la temporada 2021 de la Fórmula E.

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Por otra parte, son tres escuderías las que compiten por el primer lugar de la tabla de constructores: Mercedes-EQ Formula E Team, con 105 puntos, Jaguar Racing, con 103 unidades, y DS Techeetah, con 98.

¿Cuándo y dónde ver en vivo la Fórmula E en Puebla Junio 2021?

Recuerda que la Fórmula E de Puebla la podrás disfrutar a través de las pantallas de Azteca Deportes, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.

