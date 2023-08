Fortnite podría tener un crossover con la lucha profesional de la WWE

Fortnite, el popular Battle Royale, se ha ganado un lugar en el corazón de los jugadores por sus emocionantes crossovers que fusionan el mundo de los videojuegos con películas, series y muchas otras franquicias, esta vez, las redes sociales de la WWE han encendido las especulaciones al insinuar la posible llegada de dos luchadoras a este mundo virtual lleno de acción y aventuras.

Si bien no es la primera vez que la WWE cruza caminos con Fortnite, recordamos el emocionante ingreso del icónico luchador y actor, John Cena, hace un año atrás, Cena ya forma parte de este diverso multiverso de personajes, y ahora parece que dos de sus compañeras luchadoras están listas para hacer su entrada en esta isla de combate de Epic Games.

El enigmático posteo de la WWE en redes sociales presenta los nombres de Becky Lynch y Bianca Belair, ambas luchadoras aparecen vestidas de manera especial, creando una incógnita sobre su participación, sin embargo, hay un detalle que no pasa desapercibido: el pico de piñata del videojuego, que lleva consigo un claro mensaje, aunque no se ha emitido un anuncio oficial por parte de Epic Games, este guiño no deja mucho espacio para la especulación.

En medio de la emoción, un aspecto interesante es que la publicación en Instagram lleva consigo el hashtag "#ad”, indicando claramente que se trata de una publicación promocionada o patrocinada, este detalle añade más peso a las expectativas, dejando en claro que algo grande está por venir.

Los fans de Fortnite y de la WWE están ansiosos por recibir más información, la incógnita sobre el rol que desempeñarán estas dos destacadas luchadoras en el mundo de Fortnite aumenta la intriga, y la comunidad está a la expectativa de un anuncio oficial por parte de Fortnite, los detalles sobre cómo se integrarán estas dos impresionantes luchadoras al universo del juego son aún un misterio.

La combinación de dos de las superestrellas más brillantes de la WWE con el frenesí y la energía de Fortnite augura una colisión épica que los jugadores están deseosos de presenciar, a medida que aguardamos con anticipación el anuncio oficial, queda claro que el universo de Fortnite sigue expandiéndose y ofreciendo emocionantes sorpresas para los jugadores de todo el mundo.