Tiger Woods: Fortuna y cuántos títulos tiene | Golf Azteca

Eldrick Tont Woods, mejor conocido como Tiger Woods nació en Cypress, California un 30 de diciembre de 1975. Considerado por muchos como uno de los golfistas más importantes de todos los tiempos, si no es que el más, su legado en el deporte ha sido descomunal, por su talento y la consistencia que le imprimía a su juego.

Tiger Woods es considera uno de los más grandes en su deporte junto a Jack Nicklaus y Arnold Palmer. En su historial cuenta con un total 15 majors a lo largo de su carrera, convirtiéndose en el segundo golfista más laureado en la historia del juego, a tres de Nicklaus. Entre su impresionante palmarés cuenta cinco títulos en el Masters de Augusta; tres en el Abierto de los Estados Unidos; tres en el Abierto Británico y cuatro en el Campeonato de la PGA (Esto los años: 1999, 2000, 2006, 2007 y 2008).

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La fortuna de Tiger Woods

De acuerdo con la revista Forbes, el estadounidense ha logrado amasar una fortuna en su carrera profesional, fundamentada dentro del golf y en los diversos patrocinios con los que cuenta. Según datos del periodista Matt Craig, Tiger Woods tiene una fortuna estimada en un billón de dólares. La publicación agrega que es apenas el segundo deportista activo en alcanzar dicha cifra, tercer atleta en general en lograr esa cifra; los otros dos billonarios son LeBron James (el jugador de los Lakers) y Michael Jordan (icono de la NBA).

Para finales de la década de 2000, el estadounidense ganó 100 millones anuales fuera del golf, todo esto gracias a los contratos exorbitantes que el deportista posee con diversos patrocinios en el mundo. A lo largo de su exitosa carrera, Tiger Woods ganó un total de 121 millones de dólares en premios, la cifra más alta para cualquier golfista profesional en la historia. El estadounidense ha obtenido 82 victorias en el PGA Tour, también el récord más alto de todos los tiempos, que comparte con Sam Snead.

Aunque la economía generada de practicar el golf representa sólo el 10 por ciento de las ganancias totales en su carrera. Cabe destacar que su principal fuente de ingreso, además de sus negocios, son los contratos de patrocinios que tiene.

Es importante señalar que Tiger Woods lideró la lista de ganancias en el circuito de Estados Unidos en diez ocasiones: en la temporada de 1997 y 1999; del 2000 al 2002; y en la 2005, 2006, 2007, 2009 y 2013. Dentro de la PGA European Tour, Tiger Woods ha obtenido un total de 41 victorias y 90 top 10.

¿Cuántos títulos tiene?

Con los dos títulos que conquistó en 2019, Tiger Woods alcanzó el récord que poseía sólo Sam Snead en la historia de la PGA Tour.

Sam Snead: 82 títulos

Tiger Woods: 82 títulos

Jack Nicklaus: 73 títulos

Ben Hogan: 64 títulos

Arnold Palmer: 62 títulos