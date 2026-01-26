¡Es hermoso! Así luce el W17, nuevo monoplaza de Mercedes para la F1 2026 (FOTOS)

Todo está listo para vivir una de las campañas más intensas, atractivas y esperadas por los amantes del automovilismo profesional en la última década. La temporada 2026 de la Fórmula 1 está aquí, motivo por el cual luce interesante que disfrutes del espectacular modelo de monoplaza difundido por Mercedes.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Después de dominar a plenitud durante cinco años gracias al imperio que conquistó Lewis Hamilton, la realidad es que, en los últimos años, Mercedes ha estado lejos del podio en la Fórmula 1. Ahora, de la mano de George Russell, Kimi Antonelli y este nuevo monoplaza, buscarán recuperar la cima en 2026.

¿Cómo luce el nuevo monoplaza de Mercedes para la F1 2026?

El modelo tiene como nombre W17 y, como característica principal, tiene el hecho de mantener el color plateado brillante en el área frontal del monoplaza, mismo que se difumina hacia una tonalidad negra en la parte posterior, haciendo que este sea uno de los más bellos hasta ahora de acuerdo con usuarios en redes sociales.

Te puede interesar: ¿Qué hay detrás de la llegada de la F1 a Argentina?

Te puede interesar: Este es el mexicano que es comparado con Gilberto Mora

The new era starts here. Introducing our W17 🤍🖤 pic.twitter.com/ld0Zu6vjTv — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 22, 2026

Cabe mencionar que este monoplaza fue diseñado por Mercedes a fin de cumplir con cada una de las exigencias impuestas por la FIA a través de su reglamento. Del mismo modo, se percibe una tonalidad gris más clara en relación a los monoplazas anteriores, uno de los cambios más importantes en el apartado estético.

Es así como Mercedes se dice listo para estrenar este auto en la temporada 2026 de la Fórmula 1, la cual comenzará el fin de semana del 6 al 8 de marzo con el GP de Melbourne, Australia. La escudería británica espera ser una de las mejores tanto en el apartado de pilotos como de constructoras, ¿lo logrará?

George Russell, ¿entre los favoritos para ganar la temporada 2026 de la F1?

Expertos en la materia, así como distintas casas de apuestas, colocan a George Russell como uno de los cinco candidatos principales para quedarse con la temporada 2026 de la F1. El británico de Mercedes compite en este apartado con otros pilotos como Max Verstappen, Lewis Hamilton, Oscar Piastri y Lando Norris.