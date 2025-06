Fracasó en Argentina, llegó a valer 10 millones y podría ser descartado en Monterrey para el Mundial de Clubes

El arquero Esteban Andrada podría perder la titularidad en el Mundial de Clubes 2025 con el equipo de Monterrey, que tuvo partidos de preparación para encarar la justa . Lo anterior, ya que la directiva del conjunto regio decidió reforzarse con el uruguayo Santiago Mele, quien apunta a ser el portero que defenderá los tres palos de los Rayados.

El guardameta argentino llegó a tener un valor en el mercado de 10 millones de euros (más de 219 millones de pesos) en 2019 cuando formaba parte de Boca Juniors , según Transfermarkt. Sin embargo, conforme pasaron los años y debido a su bajo rendimiento con Monterrey su ficha decayó considerablemente a 1.5 millones de euros (más de 32 millones de pesos).

@estebanandrada1 Esteban Andrada no jugaría el Mundial de Clubes con el Monterrey debido a que la directiva contrató a otro guardameta

Por lo anterior, el cuerpo técnico, encabezado por Domènec Torrent y la directiva de Monterrey contrataron a Santiago Mele, ya que Andrada no pasa por un buen momento e incluso en algunos partidos no fue titular. Además, la afición lo ha criticado duramente, por lo que en varios partidos del Clausura 2025 su lugar lo tomó Luis Cárdenas, quien no termina por afianzarse en el arco Rayado a pesar de tener 31 años.

¿Quién es Santiago Mele, portero que podría ser titular con Monterrey en el Mundial de Clubes?

Santiago Mele es un portero de 27 años originario de Uruguay que fue fichado por Monterrey hasta 2029 y registrado para disputar el Mundial de Cubes 2025. El guardameta ha defendido los arcos de equipos en su país natal, Turquía, Argentina y Colombia, además de las diferentes categorías de la selección charrúa.

Un año después de debutar emigró a Europa para jugar con el Osmanlispor de Turquía y Lleida Esportiu de España, para después regresar a su país. Su último equipo antes de ser contratado por Rayados fue Atlético Junior de Barranquilla de Colombia. De acuerdo con varios reportes, el conjunto regio pagó alrededor de 3.5 millones de dólares (más de 66 millones de pesos) para hacerse de sus servicios.