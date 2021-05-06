Francesco Laporta toma la punta del Islas Canarias Championship

Francesco Laporta realizó la ronda más baja de su carrera en el European Tour para llegar al frente después del primer día del Islas Canarias Championship 2021.

El italiano fue una imagen de consistencia la semana pasada en Golf Costa Adeje con rondas de 68-67-67-71, pero demostró que realmente había encontrado sus pies en el evento final del Canary Islands Swing, registrando un 62 para llegar a nueve bajo par y liderado por uno de los favoritos de casa Scott Fernández.

Luego había dos españoles más en Adri Arnaus y Alfredo García-Heredia con siete abajo en el mando junto al francés Joël Stalter.

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No 59 for Laporta 😔



He signs for a 62 and leads after round one.#CanaryIslandsChampionship | @Workday pic.twitter.com/QoatFtiVsD — The European Tour (@EuropeanTour) May 6, 2021

Laporta activó la segunda alerta de 59 del día cuando llegó a nueve menos después de 14 hoyos, pero paró su camino para marcar su mejor ronda de la Race to dubai 2021 por cinco tiros.

El graduado de la Escuela de Clasificación de 2015 tiene dos victorias en el European Challenge Tour y estuvo cerca de su primera victoria en el European Tour la temporada pasada, ya que terminó segundo en el Golf in Dubai Championship.

Después de perderse sus dos primeros cortes de la temporada, ha estado por debajo del par en diez de sus últimas 11 rondas y ha mejorado esta semana después de su mejor resultado de la temporada hace cuatro días.

Leaderboard after round one 📊#CanaryIslandsChampionship — The European Tour (@EuropeanTour) May 6, 2021

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"Fue uno de esos días en que todo va en la dirección correcta. Comencé a pensar en el 59 también, cuando tenía nueve abajo hasta el 14. El 17 estaba haciendo birdie desde cinco metros. Estaba pensando 'solo haz esto y ve a por el águila en el último'”.

"No tuve tanta suerte en el último hoyo, mi drive se fue a los árboles, pero todavía tengo más por jugar, así que estoy muy feliz por la ronda.

"Empiezas a sentir un poco de presión cuando empiezas a pensar en un 59, pero luego solo necesitas concentrarte en tu juego e intentar hacerlo lo mejor posible".