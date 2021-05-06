Gaby López comienza bajo par en Tailandia

Gaby López sigue demostrando que se siente cómoda en tierras asiáticas. La semana pasada jugó en Singapur y terminó en el séptimo lugar. Ahora, en Tailandia abrió el torneo con una ronda de 69 golpes, tres bajo par, que la coloca en la vigésima posición, luego de registrar cuatro birdies y un bogey en su ronda.

Fue una exhibición de excelencia tailandesa en el Honda LPGA Tailandia, donde dos de las estrellas más brillantes del país encabezaron la clasificación después del primer día en Siam Country Club. La campeona principal Patty Tavatanakit, en su primer regreso a Chonburi desde que ganó el ANA Inspiration 2021, y Atthaya Thitikul, de 18 años, registraron 8 bajo par 64 para mantener una ventaja de un golpe de cara al viernes.

El 64 de Tavatanakit es su segundo puntaje más bajo en 18 hoyos en el Tour. Después de terminar empatada en segundo lugar en el HSBC Women’s World Championship de la semana pasada, la joven, de 21 años, mencionó que su impulso comenzó cuando hizo birdie en el hoyo de apertura e hizo un putt desde el green para otro en el 3.

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Day 1 in Thailand ✅



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“Siento que el putt entró y siento la velocidad y la lectura durante todo el día bastante bien. Siento que encaja bastante bien”, dijo Tavatanakit. “Así que no me esperaba eso en absoluto porque siento que realmente no tuve una práctica sólida de putt porque los greens aquí están muy inclinados. En todo caso, siento que juzgué todo muy bien y estoy satisfecho con mi ronda de hoy".

Tavatanakit hizo siete birdies más en el día y, a pesar de un bogey en el No. 6, dijo que está satisfecha con su juego en el Pattaya Old Course. Tavatanakit, quien actualmente ocupa el cuarto lugar en el Tour en distancia con el driver con un promedio de 280.775 yardas, señaló que su distancia fue un beneficio en un campo que jugó suave y largo debido a más de media pulgada de lluvia la noche anterior.

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“Siento que tengo muchos hierros cortos en comparación con otras personas. Como si lo hiciera girar hacia el hoyo en lugar de tener que aterrizarlo corto. Y siento que todo el juego en sí, siendo largo, me da un poco de ventaja”, afirmó Tavatanakit.

