Francia vs Marruecos: qué dicen las apuestas y simulaciones para los Cuartos de Final del Mundial 2026

Luego de superar los octavos de final, las selecciones de Francia y Marruecos se enfrentarán con estadio confirmado en uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro se disputará este jueves 9 de julio en el Estadio Boston, donde ambos equipos buscarán un boleto a las semifinales del torneo. Ya hay simulaciones de la IA y movimientos en las casas de apuestas.

Con Kylian Mbappé como líder de goleo del Mundial con siete tantos y Achraf Hakimi como referente de los africanos, el partido reúne a dos selecciones que llegan en gran forma. En tanto, muchos se preguntan contra quién jugará el ganador de Francia vs. Marruecos en la próxima ronda.

Francia va por una victoria ante Marruecos|Crédito: @equipedufrance

Cuotas y apuestas para Francia vs Marruecos por el Mundial 2026

De acuerdo con las principales casas de apuestas, estos son los pronósticos para el partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final:

Gana Francia: 1.57

Empate: 3.95

Gana Marruecos: 6.50

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El análisis de la IA y las simulaciones para Francia - Marruecos

De acuerdo con simulaciones realizadas por la inteligencia artificial, Francia parte como favorita para quedarse con la clasificación. Los modelos consideran el rendimiento que mostró durante el torneo, su paso perfecto en la fase de grupos y el nivel ofensivo que mantiene con Mbappé como principal figura.

Crédito; Mexsport

Sin embargo, las proyecciones también indican que Marruecos tiene argumentos para competir. El conjunto africano fue segundo del Grupo C detrás de Brasil, eliminó a Países Bajos en penales y luego venció 3-0 a Canadá. Además, Hakimi ha sido una de las piezas más importantes del equipo durante la competencia.

Probabilidades y pronóstico de la inteligencia artificial para Francia vs Marruecos

Según distintos modelos de inteligencia artificial, Francia tiene un 69 % de probabilidades de avanzar a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Mientras tanto, Marruecos aparece con un 31 % de opciones de seguir en el torneo.

Además, la IA proyecta un marcador más probable de 2-1 a favor de Francia, aunque no descarta que la serie pueda extenderse al tiempo extra si Marruecos mantiene la solidez defensiva que mostró en las rondas anteriores.

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