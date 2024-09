El entrenador mexicano que busca llevar el talento azteca a Alemania

Francisco Maciel es un mexicano que está cambiando la vida de jóvenes talentos en Alemania. El entrenador azteca quiere abrir más puertas para que jugadores nacionales puedan abrirse paso en la Bundesliga, un torneo que ya ha sido explorado por figuras mexicanas.

“En Stuttgart tuvimos grandes figuras, los que vinieron a hacer las cosas bien, se quedaron campeones como Marco Fabián o Chicharito. Los que vienen para acá hacía Alemania, los que se quedan lo hacen bien, pero no sé si haya o no conexiones, no sé si en México no hayan puertas tan ligadas a países como Alemania”, dijo el mexicano en entrevista para Azteca Deportes.

Por otro lado, el entrenador azteca se refirió a las similitudes y diferencias entre el futbol alemán y el nacional.

“En la mentalidad del alemán es hacer un atleta. Ellos creen en ser atletas, hay que correr, hay que luchar, hay que barrerse de cabeza, no importa si seas técnico o no seas técnico, su manera de ser táctico es diferente a lo que nosotros conocemos y que le podemos argumentar, que le puede decir el mexicano al alemán, no le podemos decir absolutamente nada, porque ellos son cuatro campeones del mundo, nosotros no hemos ganado nada todavía”, expresó Maciel.

Maciel busca ayudar a los futbolistas mexicanos

México ha dejado de exportar jugadores a ligas como la alemana que cuentan con un gran potencial en el viejo continente. Francisco espera que puedan seguir sumándose figuras el país teutón.

“Espero seguir ayudando a los jugadores que no tienen tantas oportunidades, pero que tienen talento, abrirles sus puertas al futbol europeo, este futbol tan serio y que tiene grandes opciones para todos ellos”, sentenció Francisco.

México espera contar con más jugadores en el viejo continente pensando en el Mundial de 2026. También, en el próximo ciclo que será al frente de Rafa Márquez de cara a 2030, en donde se espera contar con una nueva base de jugadores nacionales en el exterior.

