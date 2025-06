Estrella de la NFL anuncia de manera sorpresiva su retiro

En el centro de los Detroit Lions, Frank Ragnow, anunció su retiro de la NFL a los 29 años, después de siete temporadas en la liga. La noticia fue publicada en sus redes sociales y confirmada por diversos medios. Ragnow explicó que los problemas físicos acumulados y su deseo de enfocarse en su familia fueron determinantes para tomar esta difícil decisión.

¿En qué temporadas Frank Ragnow fue All-Pro y Pro Bowl?

Durante su carrera en la NFL, Ragnow acumuló cuatro selecciones al Pro Bowl (2020, 2022, 2023 y 2024), así como tres nombramientos en el segundo equipo All-Pro (2020, 2023 y 2024). Este palmarés lo posicionó como uno de los mejores centros de la liga en ese período, contribuyendo significativamente a la solidez de la ofensiva de los Lions bajo la dirección de jugadores como el mariscal Jared Goff.

Su desempeño fue clave para que Detroit firmara una de sus mejores temporadas en 2023, alcanzando una marca de 12–5 y regresando a los playoffs por segundo año consecutivo. Además, su nivel de juego en 2024 le valió el reconocimiento como uno de los puntales en la protección al mariscal, recibiendo elogios de analistas y compañeros.

Según declaró en su anuncio: “Estos últimos meses han sido muy difíciles mientras me daba cuenta de que mi trayecto en el football se estaba terminando y que oficialmente me retiraría de la NFL. Creí que podía seguir, pero no es así; es momento de priorizar mi salud y el futuro de mi familia”.

La verdadera razón del retiro de Frank Ragnow

A lo largo de su carrera, Ragnow enfrentó múltiples problemas físicos. En 2021, sufrió una fractura en la garganta que lo obligó a perder varios partidos, y en 2022 jugó con una lesión en el dedo del pie debido a un desgarro del ligamento plantar. Sin embargo, fueron precisamente las complicaciones crónicas en sus pies las que lo llevaron a reconsiderar su continuidad en el deporte profesional.

La lesión en el ligamento plantar, sumada a dolores persistentes y la incertidumbre de una recuperación completa, hicieron que Ragnow concluyera que ya no podía rendir al nivel que exige la NFL.

