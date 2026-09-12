Sufrió el abandono de sus padres cuando era niño, pero se convirtió en uno de los mejores futbolistas del mundo

El futbol cuenta con historias de resiliencia y superación que normalmente se quedan grabadas en la historia de millones de aficionados, y posiblemente uno de los ejemplos más importantes tiene que ver con este francés que, a la postre, se convirtió en uno de los mejores futbolistas del mundo en su momento.

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Este futbolista tuvo que superar una dolorosa etapa en la que fue abandonado por sus padres cuando apenas era un niño. No obstante, no impidió que estos obstáculos lo llevaran a ser uno de los mejores de todos los tiempos, sobre todo, gracias a su paso por el Bayern Múnich.

Ribery, el abandono de sus padres y uno de los mejores futbolistas del mundo

Cuando apenas era un bebé, Frank Ribery, histórico del futbol mundial, fue abandonado por sus padres luego de ser dejado afuera de un convento de monjas en Francia, más precisamente en Boulogne-Sur-Mier. Fue a partir de este momento que Frank tuvo que demostrar de qué estaba hecho.

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Franck Ribéry: one of the greatest players in the history of France, robbed of the 2013 Ballon d’Or. 🏆🇫🇷 pic.twitter.com/MthX62TOLO — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 11, 2023

Tiempo después fue criado por Francois Ribery en medio de un barrio popular que se caracterizaba por ser uno de los más vulnerables del lugar. Aunado a ello, dos años después de su nacimiento sufrió un grave accidente de auto, impacto que le provocó la característica herida que tiene en el rostro y que requirió de 100 puntos de sutura.

Esta situación hizo que su infancia y adolescencia fuera una de las más complicadas al recibir mucho acoso en sus respectivos colegios. A pesar de ello, Ribery encontró en el deporte una de las formas de zafarse de esta situación, por lo que, en su edad adulta, se convirtió en uno de los mejores futbolistas del mundo.

¿Cuántos títulos obtuvo Frank Ribery en el Bayern Múnich?

Gracias a su fortaleza mental y dedicación, Frank Ribery no solo llegó al Bayern Múnich de Alemania, sino que se mantuvo en el grande de la Bundesliga durante 12 temporadas siendo uno de los mejores jugadores del mundo destacando, además, por conquistar 23 trofeos con el club.