La frase de Cristiano Ronaldo que confirma que ama a México: “Un abrazo muy fuerte”

Su carrera no tiene discusión respecto a su trayectoria de leyenda. Él mismo ha dicho que el final se acerca y por ello es buen momento para recordar el cariño mutuo que existe entre Cristiano Ronaldo y México. Es conocido por la cantidad de gente que le sigue y estos comentarios son la prueba de eso. Así habla CR7 de su afición y gente del suelo azteca.

Te invitamos a leer: PSG vs Barcelona EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 20 de octubre, partido de Ousmane Dembélé y Lamine Yamal de la Jornada 3 de la UEFA Champions League con marcador en directo

Tigres vs León, ver EN VIVO y GRATIS la transmisión del partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

¿Cuál es la frase de Cristiano Ronaldo que más le une a México?

Futbolísticamente se entiende que México es de los países que más le defienden, por ello no sorprende que el lusitano responda con profundo cariño y respeto. La ocasión que causó bastante eco fue cuando en 2017 un terrible terremoto sacudió muchas zonas del país tricolor. Allí Cristiano Ronaldo mandó un afectuoso mensaje: “Un abrazo muy fuerte y solidario para México”.

Pese a que es un detalle mínimo, que una figura muy lejos del país se tomara el tiempo de mandar fuerza, generó buenos comentarios alrededor. Por ello, se entiende que muchos tomaron eso como un abrazo de uno de sus ídolos más grandes. Pese a que históricamente se la ha indicado como una persona pesada o soberbia, es común verle detalles como estos.

Y al final del día, en México se ha colocado como uno de los futbolistas más queridos. La pelea entre fandoms de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tiene largas horas de conflicto en territorio nacional. Por ello, no fue extraño ver la repercusión generada de este lado del mundo tras lo acontecido con su retiro (parece que temporal) de la selección portuguesa.

¿Cuál es la opinión futbolística de Cristiano Ronaldo hacia México?

Pese a que han sido frases breves o interacciones nulas de parte de Cristiano Ronaldo hacia México, siempre ha mostrado serenidad. En el ámbito futbolístico, el lusitano habló tras el encuentro de fase de grupos de la Copa Confederaciones en 2017, indicando que el futbol es así… pues México le empató en el último minuto con gol de Héctor Moreno.

Aunque la polémica se encendió cuando las cámaras grabaron a CR7 soltando la frase “Son muy malos” a su compañero Pepe. Nunca se confirmó si fue un recado para el seleccionado mexicano.