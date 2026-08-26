A unos días de su muerte, esta fue la frase más desgarradora que Lionel Messi le dedicó a su padre

Han pasado algunos días desde que se confirmó su fallecimiento y, la realidad, es que Lionel Messi se encuentra devastado. Su padre perdió la vida debido a problemas de salud, un hecho que significó uno de los golpes más fuertes en la carrera del astro argentino.

🇦🇷 Lionel Messi | FIFA World Cup Goals

Como sabes, Jorge fue el responsable de llevar a Lionel Messi a España para probarse en el Barcelona luego de brillar en Argentina. Por tal motivo, el hoy jugador del Inter Miami no tuvo reparo en lanzar desgarradoras declaraciones en torno a lo que significó su padre para él.

¿Cuáles fueron las frases más desgarradoras de Lionel Messi para su padre?

Días después de la desafortunada muerte de su padre, Lionel Messi utilizó el impacto que tiene en redes para publicar una carta de agradecimiento y tristeza para su padre, quien dicho sea de paso vivió el último Mundial del 2026 en un triste y preocupante estado de salud.

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Ante ello, posiblemente la frase más triste de la carta de Lionel Messi fue la siguiente: “Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo”, explicó el argentino.

¿Lionel Messi se retira del futbol?

Si bien posterior a la carta Lionel Messi ya disputó algunos minutos con el Inter Miami de la MLS, la realidad es que, en ella, dejó abierta la posibilidad de retirarse del futbol profesional ante la tristeza que causó la muerte de su padre, un hecho que podría concretarse más pronto que tarde.

Vale mencionar que el sudamericano tiene contrato con el Inter Miami hasta el 2028 y, de hecho, tenía como objetivo superar la barrera de las 1,000 anotaciones, una situación que podría no concretarse si es que el astro argentino decide colgar los botines de forma prematura ante este suceso.