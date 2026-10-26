La frase de Mourinho que lo llevó a ganar el clásico contra el Barcelona

En los días previos la tensión fue máxima en los campamentos del Barcelona y del Real Madrid, sin embargo los merengues se impusieron y así apretaron las cosas en la liga. Por ello, José Mourinho se mostró punzante como siempre y soltó la frase: "El Real Madrid no juega para ganar en el Camp Nou, juega para ganar el campeonato". Esta oración define lo que es el estratega portugués.

¡EL LOCO ABREU SE VOLVIÓ LOCO! INVADIÓ LA CANCHA Y TERMINÓ EXPULSADO 🟥 | Toluca vs Tijuana | J13

¿Por qué esta frase define lo que es José Mourinho como entrenador?

El estratega portugués llegó a su segunda etapa con el Real Madrid como un auténtico bombero. Fue la promesa de campaña Florentino Pérez, quien pensó en él para rescatar un barco que se hundía futbolísticamente. Y pese a que el inicio de temporada no convencía a nadie, los resultados y la mejoría en el campo se han hecho evidentes.

Sus últimas etapas como entrenador también eran argumentos para desconfiar de su trabajo, pero pese a todas las adversidades, el equipo está a 3 puntos del líder en España y con 3 triunfos en el inicio de la campaña de Champions League. Es decir, todo está en buenas condiciones, sabiendo que el año futbolístico recién empieza.

Aunque muchos ven a un José Mourinho bastante tranquilo al compararlo con el del pasado, esta frase no solo mostró calma y categoría al vencer a los catalanes, sino una muestra de liderazgo. El Real Madrid acumula dos años sin ganar el torneo español, por ello le recordó a todo el circuito que los de blanco son los máximos ganadores de la competencia y que no pueden olvidar que siempre son favoritos a pelear por el trofeo.

@laliga #LALIGAHighlights | FC Barcelona 1 - 2 Real Madrid Watch the highlights! #ELCLÁSICO #DeportesEnTikTok #LALIGAEASPORTS ♬ sonido original - LALIGA

¿Cómo ha sido el trabajo de José Mourinho en esta etapa con el Real Madrid?

Ya se indicó que los resultados en general están bien, sin embargo el funcionamiento va de menos a más. El equipo dejó dudas en los primeros partidos, donde los triunfos llegaban pero no convencían a nadie. Sin embargo, esta victoria sobre el Barcelona dejó un primer tiempo donde se coincide que los merengues fueron mejores. El segundo tiempo tuvo una parte donde se sufrió, pero con la especialidad de José Mourinho… sufrieron pero ganaron el partido.