OFICIAL: José Mourinho es el nuevo DT del Real Madrid

El mundo se encuentra con los ojos puestos en Ciudad de México, sin embargo el Real Madrid está jugando su propio juego, por lo que anunció la elección de José Mourinho como el estratega para el siguiente año. The Special One es el hombre que buscará enderezar el barco de un equipo que acumula dos años sin trofeos ni buen futbol.

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¿Cuántos años firmó José Mourinho por el Real Madrid?

El mundo realmente ha dejado en pausa el tema de los clubes, sin embargo en estos momentos las tácticas de comunicación de Florentino Pérez ha mantenido un asunto ácido. Por ello, mientras todos estaban viendo el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, anunciaron a The Special One.

Ante eso, lo que el presidente de los merengues anunció en su campaña para reelegirse en el conjunto blanco, se cumplió de inmediato. José Mourinho regresa al conjunto español tras salir en 2013. Pese a que algunos dudan del movimiento, Real Madrid mueve de nueva cuenta la conversación en torno a un club que deportivamente es claro que está sufriendo en las temporadas recientes.

Según el breve comunicado emitido por la casa blanca, el estratega portugués tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029, esperando que logre la estabilidad que no ha tenido ese banquillo en los últimos años.

¿Cuál es el reto de José Mourinho en su segunda etapa con el Real Madrid?

La situación con Real Madrid es clara en cuanto a la falta de trofeos pese a conseguir el fichaje de Kylian Mbappé. Y esto se vuelve todavía más dramático, pues el Barcelona es quien ha dominado en la liga española y en las Supercopas de la nación. Ante eso, la apuesta fuerte del intento de reestructuración es un viejo lobo mar: José Mourinho.

Mucho de lo que se habló con el abrupto cierre de proyecto con Xabi Alonso fue la falta de capacidad para solventar un vestuario con “peces gordos”. Entonces, The Special One pesa por sí solo y ese ámbito no podría doblegarlo. Ahora el reto y las dudas van en torno a lo que el protugués ha ofrecido como técnico recientemente. Algunos incluso argumentan que ya no está para el máximo nivel.