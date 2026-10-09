La frase de Rafa Márquez con la que se consolidó como ídolo del Barcelona: “Entendí que en Europa no basta con tener calidad, hay que competir cada minuto”

Una buena parte de la comunidad futbolística indica que hay dos futbolistas mexicanos que jugaron entre los más grandes y por lo tanto... pertenecen a una mesa aparte. El primero de ellos es Hugo Sánchez y el segundo Rafa Márquez. Por ello, esta frase habla mucho de la manera en la que el futbol le hizo entender que debía ser el mejor en cada momento. Así fue como el Káiser se convirtió en leyenda.

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¿Por qué la frase "Entendí que en Europa no basta con tener calidad, hay que competir cada minuto”... define a Rafa Márquez?

Con una trayectoria e injerencia en sus clubes como pocos mexicanos a lo largo de la historia, Rafa Márquez se convirtió en una leyenda tricolor. Su excelente nivel le llevó a Europa para jugar en la Ligue 1 con el Mónaco y posteriormente dio el salto al Barcelona. Allí, demostró su valía como jugador de primer nivel, aunque dándose cuenta que no había forma de triunfar si no demostraba su calidad cada momento.

Era claro que su calidad era destacada, pero demostró con estrategas como Frank Rijkaard y Josep Guardiola, que la élite era parte de su esencia. En el conjunto catalán consiguió más de 240 partidos y 13 goles. Cuando tú escuchas a sus ex compañeros, todos hablan de la calidad que tenía y de su nivel más que ideal para un club como el Barcelona.

Incluso, después de una aventura en la MLS y de ser bicampeón con el León, se dio el lujo de volver a Europa para ser líder de un Hellas Verona que peleaba por no perder la categoría en el Calcio de primera división. Y siempre con la misma filosofía de trabajo: Rafa Márquez supo que debía ser el mejor en cada momento dentro de la cancha y demostrarlo así ante cualquier rival.

¿Cómo luce la actualidad de Rafa Márquez?

Ya retirado de su carrera como futbolista profesional, Rafa Márquez ha dado pasos firmes en su nueva faceta como estratega. Hizo una pequeña etapa de 2022 a 2024 en las filiales del Barcelona (aunque antes estuvo 6 meses en el RSD Alcalá) y de inmediato fue a trabajar como interino de Javier Aguirre para la Copa del Mundo de 2026. Así, lo confirmaron como el sucesor del Vasco y se tiene la intención de tenerlo como el DT hasta 2030. Sin embargo, su inicio de proceso no fue del todo positivo, aunque se espera que en noviembre las cosas funcionen de mejor forma.