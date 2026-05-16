El histórico homenaje a Lionel Messi en EE. UU. que lo pone al nivel de los próceres de la historia

La fiebre mundialista ha alcanzado niveles sin precedentes en territorio estadounidense. En un hecho que raya en lo histórico, las autoridades locales confirmaron que el astro argentino Lionel Messi tendrá su propia calle de manera temporal en New Jersey durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La emblemática vía pasará a llamarse "Leo Messi Way", una distinción de enorme calado institucional que habitualmente se reserva de forma exclusiva para próceres, figuras políticas de gran relevancia o leyendas locales de la historia norteamericana.

¿Dónde queda Leo Messi Way?

La ubicación elegida para la instalación del cartel oficial con la nomenclatura "Leo Messi Way" no es obra de la casualidad. El punto neurálgico se ha establecido con total exactitud sobre la Sherman Avenue, justo a un costado de Patria Station Café. Este reconocido local gastronómico, con profundas e inconfundibles raíces argentinas situado en la zona de New Jersey, se ha convertido con el paso de los meses en el auténtico epicentro de la comunidad futbolera local, logrando congregar a miles de fanáticos cada fin de semana.

De cara al inminente torneo, las inmediaciones de esta nueva arteria vial prometen ser el gran punto de encuentro multitudinario en la Costa Este. En este sector se organizarán masivos eventos de "fan zone" para seguir en directo cada uno de los partidos de la Selección Argentina, donde el combinado dirigido por Lionel Scaloni buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.

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Instalada como cabeza de serie en el Grupo J, la Albiceleste no disputará sus partidos iniciales en New Jersey, por lo que las pantallas de "Leo Messi Way" serán el punto de peregrinación obligatorio para la hinchada. El calendario oficial de la fase de grupos para los campeones defensores está definido de la siguiente manera:

Martes 16 de junio: Argentina vs. Argelia – Estadio de Kansas City

Argentina vs. Argelia – Estadio de Kansas City Lunes 22 de junio: Argentina vs. Austria – Estadio de Dallas

Argentina vs. Austria – Estadio de Dallas Sábado 27 de junio: Jordania vs. Argentina – Estadio de Dallas

Con el debut fijado en Kansas City y el resto de la primera fase en Texas, la fanaticada en New Jersey ya cuenta con su propio templo urbano.

