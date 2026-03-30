Fue DT de América y Cruz Azul, y decían que había renunciado a su equipo por algo horrible: el resumen de lo que pasó

El futbol mexicano y de la Concacaf se sacudió recientemente con rumores sobre el futuro de un histórico director técnico. Tras haber dirigido al Club América y Cruz Azul —que propinó una goleada en el parón por Fecha FIFA—, surgió la noticia sobre la posible renuncia de Luis Fernando Tena por problemas de salud.

Distintos reportes aseguraban que el estratega mexicano había presentado su renuncia a la Selección de Guatemala. La supuesta razón era alarmante: un cuadro clínico "horrible" y complicaciones graves de salud habrían llevado a su familia a presionarlo para abandonar el cargo. Lejos de eso, la selección de Guatemala emitió un comunicado sobre el futuro de Luis Fernando Tena.

Crédito: Mexsport

Primer momento: Se decía que Luis Fernando Tena dejaría de trabajar

Se decía que los problemas de salud de Tena se habían agravado drásticamente en las últimas semanas, generando una carga de estrés insostenible. Ante este panorama, el retiro inmediato parecía la única opción para que el "Flaco" pudiera enfocarse exclusivamente en su cuidado personal. Pero todo eso, afortunadamente, fue descartado.

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Segundo momento: El comunicado de Guatemala sobre el estado de Luis Fernando Tena

Ante la ola de especulaciones, la Federación de Fútbol de Guatemala (FFG) emitió un comunicado oficial. “Ante las noticias infundadas que han circulado en diversos medios y plataformas digitales sobre una posible salida del estratega Luis Fernando Tena, la FFG desmiente categóricamente dichos rumores”, sentenció el organismo para calmar a la afición y prensa.

Luis Fernando Tena, entrenador de Guatemala|Fedefut

La federación reafirmó su postura de unidad absoluta: “Resaltamos nuestra total confianza y continuidad en el proceso que lidera el profesor Tena al frente de la ‘Azul y Blanco’. Cualquier información de lo contrario carece de veracidad y responde únicamente a especulaciones”. Con esto, la dirigencia guatemalteca cerró la puerta a cualquier posible cambio de mando.

Tercer momento: Esto dijo Luis Fernando Tena sobre su estado de salud

El propio técnico aclaró el drama vivido. “Me operaron de la vesícula y se me complicó con una infección. Tuvieron que operarme por segunda vez; ya estoy mejor y en casa, aunque sigo con antibióticos. Voy a seguir con la Selección de Guatemala; no tengo ninguna intención de cambiar”, ratificó el timonel en Récord.

Los números de Luis Fernando Tena en Club América y Cruz Azul







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Según Transfermarkt, en su paso por los dos colosos de la Liga BBVA MX, el “Flaco” dejó estos registros estadísticos:

Club América:

Partidos dirigidos: 79

Victorias: 36

Empates: 18

Derrotas: 25

Títulos: 0

Cruz Azul