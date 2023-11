Así fue la reacción en el vestidor de Cruz Azul al enterarse que están eliminados

La Máquina de Cruz Azul se quedó sin posibilidades matemáticas de meterse a la fase final del Apertura 2023, luego de que el TAS le regresó tres puntos al Puebla de su victoria en contra de Xolos de Tijuana, en la Noria la noticia cayó como balde de agua fría y en el seno celeste sólo hay decepción y aceptan que fue un fracaso total lo hecho este certamen en el que ya no pelean nada en la última jornada.

El mediocampista de la Máquina de Cruz Azul, Erik Lira confesó en conferencia de prensa cómo fue que se enteraron en el vestidor celeste de la decisión del TAS y saber que el cuadro celeste está eliminado oficialmente del Apertura 2023.

“Llegué al vestidor y me dijeron que ya era un hecho. Lo repito es doloroso, cada quien debe hacer un autoanálisis de lo que hizo mal. Estos son los momentos dónde en realidad se ve quién quiere al club, quién viene a marcar historia y no de paso solo a cumplir el contrato. Yo quiero mucho a la institución, quiero que el club esté bien y si me tengo que ir, lo aceptaré", mencionó Erik Lira.

Por otro lado el mediocampista de la Máquina de Cruz Azul habló del contraste de emociones luego de llegar con la medalla de bronce conseguida con la Selección Sub 23 en los Juegos Panamericanos de Chile 202.

“Fue algo lindo, una experiencia inolvidable se logró subir al podio fue un grupo que se me quedó marcado, nunca había jugado con ellos, de Cruz Azul lose seguía de cerca, veía los partidos a la 1 am, estaba pendiente, me desvelaba aunque costará un poco”, puntualizó el jugador celeste.

