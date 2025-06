Fue promesa de Tigres, conoció a Neymar y hoy pertenece a equipo extranjero que juega el Mundial de Clubes

Lorenzo Andrade es un futbolista mexicano que milita en club Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos. El joven futbolista se formó en Tigres, tiene madre mexicana y padre brasileño.

El mediocampista azteca nos cuenta acerca de su historia en este club extranjero que hoy juega el Mundial de Clubes.

“Es uno de los proyectos más grandes. Es una gran oportunidad estar en uno de los países más importantes del mundo, como lo es Emiratos. Además, en lo futbolístico, el nivel ha crecido mucho, así que estamos muy felices de estar en buenas manos. Creo que soy el único mexicano, pero ha sido fácil adaptarme porque tengo compañeros como Thiago y otros que hablan español. La mayoría de la defensa central ahora son italianos, pero también hablan un poco de español. Además, tengo muchos compañeros sudamericanos: argentinos, uruguayos, un amigo de Honduras, brasileños”, dijo el joven azteca en entrevista para Azteca Deportes.

Lorenzo analizó la liga árabe

El volante mexicano asegura que la liga árabe ha crecido mucho en los últimos años.

“El fútbol aquí ha crecido mucho, la verdad. Yo no lo conocía tanto. Mi padre jugó aquí hace 10 años y me ha dicho que ha cambiado bastante. Muchas cosas han mejorado, y la verdad estoy feliz de que eso esté pasando mientras yo estoy aquí. Hay muy buen nivel futbolístico, un nivel similar o incluso superior al de México, sin menospreciar nada. Aquí se juega muy buen fútbol”, expresó Lorenzo.

También, ya ha tenido la oportunidad de representar a Emiratos Árabes Unidos en categorías menores.

“Siempre es muy lindo estar en una selección. Estoy muy feliz porque eso refleja todo el trabajo que he hecho. Fue uno de los mejores momentos que he vivido. Recibí la noticia con mi familia, todos me abrazaron, nos reímos mucho porque sabíamos cuánto había trabajado para lograrlo. La verdad, estaba muy feliz. Lo mejor fue poder jugar con ellos”, afirmó Andrade.

