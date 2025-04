Los Diablos Rojos del Toluca están viviendo una temporada de ensueño en el Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, pues luego de 17 jornadas se consolidaron como el mejor equipo del certamen al terminar en primer lugar de la tabla general con 37 puntos, producto de 11 triunfos, cuatro empates y tan solo dos derrotas.

El conjunto Escarlata tiene a varias figuras en sus filas, en donde destacan jugadores como Paulinho, “Canelo” Angulo, Héctor Herrera y Marcel Ruiz, sin embargo, destaca Alexis Vega, quien tomó un segundo aire con los Diablos, luego de que tuvo una etapa tormentosa con las Chivas Rayadas del Guadalajara, además de que en sus inicios fue rechazado por los Pumas de la Universidad.

Gol de Alexis Vega: Puebla 0-3 Toluca | Jornada 12 del Clausura 2025

Alexis Vega fue rechazado por Pumas en los inicios de su carrera

Alexis Vega comenzó a jugar futbol desde niño y los caminos del deporte lo llevaron a probar suerte en las filiales de equipos populares de la CDMX como Pumas o Cruz Azul, siendo en el club universitario en donde lo habrían rechazado por su corta estatura de 1.73.

“Yo jugué desde los cuatro años, después pasé a una filial de Cruz Azul y a los nueve me mandaron a la cantera de Pumas. En la sub 15 me dieron las gracias, no pude continuar en el equipo, entonces dejé de jugar un año y medio”, contó Alexis Vega, quien después recibió la invitación de uno de sus profesores para hacer pruebas en Toluca, en donde después de algunos intentos, logró quedarse definitivamente en el club.

Fernando Hierro exigió la salida de Alexis Vega de las Chivas

Después de su primera etapa en la máxima categoría del futbol mexicano con el Toluca, Alexis Vega fue contratado por Chivas en modo de estrella, en donde durante sus primeras temporadas se convirtió en referente y logró alcanzar un gran nivel que incluso lo llevó al Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana, sin embargo, problemas extra cancha y lesiones mermaron su funcionamiento, saliendo por la puerta de atrás del conjunto Rojiblanco.

“Me quedaban seis meses de contrato. Yo hablé con Fernando Hierro y le dije que quería quedarme en el club. Yo cuando estaba en mi mejor momento exigí un contrato bueno porque sé que lo merecía. Estuve dispuesto a bajarme una parte del sueldo que sea considerable para ambas partes y ahí obtuve un no”, dijo Alexis Vega en entrevista exclusiva con Christian Martinoli de TV Azteca Deportes.

Alexis Vega y Toluca, favoritos para ganar el Clausura 2025 de la Liga BBVA MX

En este Clausura 2025, Alexis Vega y Toluca son favoritos al título luego de quedar líderes generales y ser el mejor equipo del certamen, en donde el “Gru” anotó 9 goles y fue el mejor mexicano en ese rubro, quedándose a solo tres anotaciones del campeonato de goleo.

De acuerdo a estadísticas recabadas por la Inteligencia Artificial, el Toluca en donde milita Alexis Vega es el favorito a levantar el título.

“Con 37 puntos, mostró consistencia y poder ofensivo, liderado por Paulinho, campeón de goleo con 12 tantos. Su solidez bajo la dirección de Antonio Mohamed los posiciona como principales candidatos, especialmente por cerrar las series de Liguilla como locales”, afirmó la IA de Grok.

