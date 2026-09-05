Fue señalado por perder una final con Rayados y ahora puede quitarle la Leagues Cup con Toluca

La final de la Leagues Cup 2026 ya está definida. Toluca y Rayados de Monterrey definirán al nuevo campeón del torneo binacional este próximo domingo 6 de septiembre. Dicho encuentro está repleto de historias, como un nuevo enfrentamiento de Antonio Mohamed ante el equipo donde consiguió sus mayores éxitos. Sin embargo, pocos conocen que el portero Hugo González tendrá en sus manos una revancha.

El guardameta de los Diablos Rojos mantiene una relación directa con el conjunto de La Pandilla. Resulta que jugó para Rayados, pero su paso quedó marcado por una final perdida, una ruptura con la afición y una salida motivada por su estabilidad emocional. Ahora, casi nueve años después, el futbol le presenta la posibilidad de conquistar un título enfrentando al club donde vivió su etapa más complicada.

El duro paso de Hugo González por Rayados de Monterrey

González arribó a Monterrey en el año 2017 como uno de los arqueros mexicanos con mayor proyección. Surgido del Club América, el propio ‘Turco’ Mohamed había respaldado su contratación, pero su primer año en Rayados fue condicionado por las derrotas frente a Tigres.

Su momento más duro como jugador de Monterrey sucedió el 10 de diciembre de 2017. Su equipo venía de ser líder general del Apertura 2017 y recibió a Tigres en la vuelta de la primera Final Regia de la historia. Pese a que Rayados se adelantó rápido en el marcador, perdió 2-1 en su estadio y dejó escapar el campeonato ante su principal rival.

Action photo during the match Monterrey vs Tigres UANL, Corresponding to Great Final of the League BBVA Bancomer MX Tournament Apertura 2017 at BBVA Bancomer Stadium. Foto de accion durante el partido Monterrey vs Tigres UANL, correspondiente al partido de vuelta de la Gran Final de la Liga BBVA Bancomer MX,del Torneo Apertura 2017, En el Estadio BBVA Bancomer, en la foto: Aviles Hurtado de Monterrey 10/12/2017/MEXSPORT/Osvaldo Aguilar.|OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT

En aquella ocasión, Hugo González fue señalado por la afición especialmente por el empate de Eduardo Vargas. El chileno disparó desde fuera del área y el balón dio un bote antes de superar al guardameta. Posteriormente, Francisco Meza marcó de cabeza el gol que completó la remontada de Tigres.

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Años después, Hugo reconoció que pudo haber utilizado las dos manos para intentar detener el remate de Vargas. También explicó que el césped se encontraba en malas condiciones y provocó un bote inesperado. “Mucha gente me critica por el primer gol, está bien. Después, analizando y viendo, pienso: ‘Si hubiera ido con dos manos, la tapo’”, explicó.

La afición de Rayados no perdonó a Hugo González

Tras aquella derrota ante el acérrimo rival, el rendimiento de Hugo comenzó a ser analizado con mayor dureza. Parte de la afición de Monterrey le colocó el apodo de “Manos Guangas” y las críticas continuaron incluso cuando dejó el club para jugar cedido en Necaxa.

El guardameta regresó al club en 2020, pero el ambiente no cambió. Recibió abucheos, comentarios constantes en redes sociales e incluso aparecieron mantas alrededor del Estadio BBVA en contra de su continuidad.

González aseguró que personalmente trataba de mantenerse alejado de las críticas. El problema fue que los ataques comenzaron a afectar a su familia. “Siempre me dio risa el apodo, nunca me afectó. La directiva y mis compañeros siempre confiaron, pero la otra parte sí fue injusta”, explicó en otra entrevista.

Finalmente, el guardameta mexicano dejó la institución regiomontana en 2021. El propio Hugo González señaló que su decisión no estuvo relacionada con el rendimiento deportivo, sino con la necesidad de recuperar estabilidad emocional y proteger a su entorno familiar.

La oportunidad de revancha de Hugo González ante su exequipo

Pese a su situación, el ‘Turco’ Mohamed confió en Hugo y lo fichó para Toluca en el año 2025. Con un título de Liga BBVA MX bajo sus brazos, el guardameta comenzó a ser titular en la Leagues Cup y jugó los 90 minutos en la semifinal ante Club León. Logró mantener su portería a cero y los Diablos se quedaron con un triunfo importante por 2-0.

Si Antonio Mohamed mantiene su confianza para la final, volverá a encontrarse con Monterrey en un partido por el campeonato. Dicho encuentro podría cerrar un ciclo que parecía terminado, pero que volvió a abrirse con esta nueva definición entre Rayados y Diablos Rojos.