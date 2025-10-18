Fulham de Raúl Jiménez cae por la mínima ante Arsenal

El Arsenal se llevó una valiosa victoria por 1-0 en su visita a Craven Cottage ante el Fulham, en duelo correspondiente a la jornada 8 de la Premier League 2025/26. Leandro Trossard fue el autor del único gol del encuentro, resultado que permite a los Gunners mantenerse en la cima del campeonato con 19 puntos.

Raúl Jiménez, delantero mexicano del Fulham, disputó los 90 minutos del partido tras reaparecer luego del parón por la fecha FIFA. El atacante volvió a la actividad luego de superar una lesión en el abdomen que lo mantuvo fuera de las canchas y también le impidió participar con la Selección Mexicana en juegos de preparación rumbo al Mundial de 2026.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta atraviesa un momento brillante, consolidándose como el equipo con mas nivel futbolístico en el arranque del torneo inglés. Con esta victoria, el Arsenal extendió su racha positiva y reafirmó su condición de líder.

Por su parte, el Fulham de Marco Silva no logró aprovechar su fortaleza como local, donde se mantenía invicto en todas las competiciones. A pesar del esfuerzo, los Cottagers no pudieron evitar su cuarta derrota en la Premier League y permanecen en la parte media de la tabla.

