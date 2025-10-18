Gilberto Mora portada en diarios españoles: El Madrid observa de cerca al atacante de 17 años

Cuando parecía que los reflectores del futbol internacional irían disminuyendo para Gilberto Mora , joven jugador del conjunto de los Xolos de Tijuana, quien con apenas acaba de cumplir los 17 años, ha sido destacado en la portada del importante periódico español AS. Con el titular “Gilberto Mora bajo vigilancia”, el medio informativo europeo revela que el Real Madrid sigue de cerca al mexicano, considerado una de las joyas juveniles más brillantes rumbo a la Copa del Mundo 2026.

¿Cuáles fueron los números de Gilberto Mora en el Mundial Sub-20?

los reflectores se los ganó Gilberto Mora luego de su sobresaliente actuación en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, donde fue la gran figura de la Selección Azteca. En el torneo, el jugador de los Xolos anotó tres goles y realizó dos asistencias, siendo el motor ofensivo de México que llegó hasta los cuartos de final, donde fue eliminado por la selección de Argentina. Su capacidad de desequilibrio, su visión de juego y su madurez táctica sorprendieron al mundo del futbol, consolidándolo como uno de los mejores jugadores del certamen de la FIFA.

El impacto de Gilberto Mora no se ha limitado al plano internacional. En el torneo Apertura 2025 de la Liga MX , el delantero ha sido pieza importante en el esquema de los Xolos de Tijuana del ‘Loco’ Abreu. Con tres goles y una asistencias en lo que va del campeonato.

¿Qué equipos se interesan por Gilberto Mora?

La portada en AS de Gilberto Mora no solo representa un reconocimiento a su talento, sino también una señal clara del interés que despierta en el futbol del viejo continente. Además del Real Madrid, equipos como Barcelona y Manchester United también han sido vinculados con el mexicano. Hasta el momento, el club madridista parece estar mejor posicionado, evaluando su progresión con miras a un posible fichaje en la temporada 2026.

