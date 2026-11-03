🔴 EN VIVO | Luto por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda: qué pasará con Jesús Owono y todas las noticias de última hora sobre el caso

El futbol mundial está de luto, pues Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, falleció este martes 3 de noviembre después de sufrir una parada cardiorrespiratoria durante el partido frente al FC Andorra. El futbolista, de 30 años, había sido trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Mientras muchos se preguntan las consecuencias que podría tener Jesús Owono, arquero del FC Andorra, la Policía Nacional avanza con la investigación para esclarecer las circunstancias del choque. El caso ya fue judicializado.

Tragedia | La durísima infracción de Jesús Owono que ocasionó el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda https://t.co/WajVRwbU2Y — Diego González🗞️ (@DieGonzalez73_) November 3, 2026

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Toda la información del fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda EN VIVO

3 de noviembre | 10:30 hs MX | Lionel Messi despide a Jesús de Miguel Alameda:

|Foto: Captura de pantalla

3 de noviembre | La RFEF suspendió los partidos de Copa

La Real Federación Española de Futbol anunció el aplazamiento de los encuentros Anaitasuna-Alavés y CD Pamplona-Eibar, correspondientes a la Copa del Rey, además del Celta de Vigo-Espanyol de la Copa de la Reina. También quedó suspendida la presentación del partido de la Selección Sub-21 ante Japón.

3 de noviembre | La Policía Nacional investiga el caso

El Grupo de Homicidios abrió diligencias para determinar las circunstancias del impacto entre Owono y De Miguel. La investigación deberá establecer si existió alguna conducta penalmente relevante. El artículo 142 del Código Penal español contempla el homicidio por imprudencia.

3 de noviembre | 2:45 hs MX | El FC Andorra publicó un comunicado de despedida

“Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife. Descanse en paz”.

3 de noviembre | 2:31 hs MX | CD Tenerife confirma la muerte de Jesús de Miguel:

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas (España), de Jesús de Miguel Alameda”.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026