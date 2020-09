Arranca la jornada 6 de a Liga MX Femenil

Hoy arranca la jornada 6 de la Liga MX Femenil con el duelo entre Tijuana y Querétaro. Ambas escuadras no han tenido un buen arranque, las Gallitas marchan en la posición 12 y las de la frontera en el penúltimo puesto.

Mañana a las 9:50 am a través del facebook de Azteca Deportes podrán disfrutar el duelo entre Mazatlán FC, que no ha logrado ganar en casa, y el Toluca que no logra sumar 3 puntos de visitante.

En la parte alta de la tabla están America y Monterrey que no han perdido en lo que va del torneo y quieren seguir mostrando su poderío. Rayadas visita a Juárez y America recibe a Santos.

El duelo más atractivo de la jornada es este jueves entre Chivas y Cruz Azul. Las de Guadalajara van en la tercera posición con 4 duelos ganados y un empatado, ante Santos; mientras que la máquina aparece en el sitio 11 con sólo un partido ganado, 2 empatados y 2 perdidos.

Así se vivirá la emoción una vez más, en Guardianas 2020.

Por Renata Ibarrarán.