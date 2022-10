“Natalia y Aylin a su edad son de las mejores del mundo” Pedro López

La Liga BBVA MX Femenil le ha dado la posibilidad a muchas niñas de convertir su sueño realidad, ser jugadora de futbol profesional. En la actualidad Natalia Mauleón del América y Aylin Aviléz de Monterrey son consideradas las promesas de este torneo.

Ambas futbolistas han recibido su primer llamado a la Selección Femenil Mayor, que inicia un nuevo ciclo bajo las órdenes del español Pedro López.

Resumen: México vs Colombia - Futbol Femenil

En entrevista exclusiva para Azteca Deportes, el entrenador declaró que ambas jugadoras son de las mejores del mundo a su edad.

“Son jugadoras con talento y siendo objetivo a su edad son de las mejores del mundo, a Natalia la vi en el Mundial Sub 20 y ni españolas ni alemanas eran capaz de quitarle el balón y entonces yo dije esta chica quien es y ahora el destino me ha hecho entrenarla, es una jugadora especial es una jugadora con mucho talento. “

Te puede interesar: Pedro López recuerda la Final del Mundial Sub 17 entre México y España

“Aylin no pudo ir a ese campeonato pero la he visto con Monterrey, la he visto ser una jugadora destacada en Primera división, estaba en el Estadio Azteca cuando ella marcó un golazo desde fuera del área y a su pronta edad ser una referente de la máxima categoría del futbol en México dice que seguro tendrá un futuro brillante”

La historia de Natalia y Aylin, el futuro femenil de México

Natalia Mauleón del América con tal solo 20 años se ha encargado de maravillar al mundo con el talento que tiene, es mediocampista ofensiva, es desequilibrante y tiene una actitud desafiante en la cancha que vuelve loco a los espectadores. Aunque en el cuadro de coapa no ha tenido mucha actividad este certamen debido a su participación en la Copa del Mundo de Costa Rica.

Por su parte Aylin en Rayadas con tan sólo 19 años es titular indiscutible de uno de los mejores equipos de la Liga, su 1.56 metros de altura y sus 46 kilos desbordan un talento descomunal que se ve reflejado en 9 goles en 14 partidos. Precisamente esta futbolista originaria de Culiacán debutó a los 15 años en la Liga BBVA MX Femenil.

Te puede interesar: América derrotó al próximo rival de la Selección Mexicana

La juventud de estas jugadoras se unirá en la Selección mayor a la experiencia de Charlyn Corral en su regreso tras tres años de ausencia.

“Fuera del campo es ella misma, está haciendo grupo, está siendo divertida inclusive está animando al grupo fuera del campo y dentro del campo está mostrando la calidad que ella tiene, es una jugadora especial, con un talento especial, que interpreta los espacios sobre todo los decisivos como el área mejor que ninguna. “