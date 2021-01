Nuevas normas y mejores oportunidades para el futbol femenil

Es sabido que en muchos países, las selecciónes femeniles y todo el entorno del futbol femenil, no recibe el apoyo necesario por parte de sus federaciones, equipos o su público. Esto no es extraño si se considera que a través de la historia, el rol de la mujer no ha recibido la remuneración justa por sus actividades y esfuerzo en cualquiera de los ámbitos en que vitalmente se desempeña.

En la última década el futbol femenil ha registrado un extraordinario crecimiento en todo el mundo, ascendiendo constantemente en niveles de participación, competitividad y visibilidad.

Por estos motivos, el progreso debe ir acompañado de un marco regulador apropiado que proteja a las jugadoras y así proporcionar la mejor plataforma posible que garantice su sostenibilidad y las expectativas profesionales a largo plazo de las jugadoras.

Por este motivo, la FIFA se ha dado a la tarea de introducir enmiendas importantes al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RET) para garantizar y proteger las mejores condiciones laborales de las jugadoras.

Entre las disposiciones, destaca la protección de la maternidad y medidas que impondrán criterios mínimos en todo el mundo, a partir de las cuales las federaciones miembro tendrán libertad para ofrecer mayor protección.

Algunas de estas disposiciones son: protección durante el embarazo, que permite a la jugadora seguir prestando servicios deportivos de manera segura; protección contra el despido por embarazo y reincorporación a la actividad futbolística tras la baja por maternidad.

El 18 de noviembre de 2020, la Comisión de Grupos de Interés del Futbol respaldó por unanimidad estas normas que garantizará condiciones laborables idóneas para las jugadoras. Esta nueva reglamentación ser presentará al Consejo de la FIFA para su aprobación definitiva en diciembre de 2020.

Estas son buenas noticias para todas aquellas mujeres cuya pasión por el fútbol se ha convertido en un medio de vida profesional y una forma de generar ingresos aplicalindo sus habilidades deportivas.

Adrian Macias/MEXSPORT during the game America vs Mazatlan FC, corresponding to day 08 of the Liga BBVA MX Femenil Apertura Guard1anes 2020, at Cancha Centenario, on September 26, 2020.

Por Andrea Sola/Azteca Deportes