“No merecemos tantas tarjetas”.- Miguel Herrera

La presión que se ha desatado en el entorno de Miguel Herrera por las últimas dos derrotas no le causa incomodidad. El técnico del América aseguró sentirse tranquilo, pues su equipo se mantiene en una posición favorable de la clasificación.

“Qué bueno que estoy presionado en cuarto lugar general. Sé perfectamente en qué equipo estoy, no nos ha gustado el equipo a nosotros ni a los muchachos. Los jóvenes se adaptan la exigencia del club donde están, no importa si tienes experiencia o no, tienes una exigencia y yo les transmito eso. Yo estoy tranquilo, sé dónde estoy parado”, añadió.

Pese al extenso número de tarjetas amarillas y 33 expulsiones que lleva el equipo de Miguel Herrera desde el 2017, el timonel planteó que muchas de esas tarjetas han sido injustas.

“Yo no creo que sea tan indisciplinado (el equipo). Podría revisar todas las tarjetas y el 50 por ciento son muy rigoristas o no las merecíamos y las recibimos. Pero no se trata de merecer, sino de no regalarle la oportunidad al arbitraje de darnos una expulsión”, reconoció.

Por último, habló de Giovani Dos Santos, quien no ha logrado llegar a su máximo nivel desde que arribó a Coapa.

“‘Gio’ debe levantar al nivel en el que se encontraba antes de lo que le pasó y tendrá una exigencia mayor por ser una figura”, sentenció.