Oficial: Calendario de Guardianes 2020 de la Liga MX Femenil

Ciudad de México.- ¡Regresan las emociones! En medio de una presentación de gala por parte del equipo de Azteca Deportes, se dio a conocer el calendario oficial del Guardianes 2020 de la Liga MX Femenil.

El emocionante torneo femenil comenzará el próximo 13 de agosto con el duelo entre FC Juárez y Chivas en punto de las 18:00 horas.

— LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) August 5, 2020

Aquí te presentamos los juegos más destacados para que los anotes en tu agenda, abre la competencia el clásico joven.

1. Viernes 14 de agosto: Cruz Azul vs América (J1)



2. Sábado 3 de octubre: Pumas vs América (J9)

3. Sábado 10 de octubre: Tigres vs América (J10)

4. Domingo 11 de octubre: Chivas vs Atlas (J10)

5. Sábado 14 de noviembre: Tigres vs Monterrey (J16)

6. Lunes 16 de noviembre: Chivas vs América (J16)

“La liga femenil está por regresar a las canchas y lo hace comprometida con el desarrollo de centros de mujeres futbolistas que han transformado sus sueños en objetivos y que a través de su talento permitirán que esta liga crezca con pasos firmes, como lo ha venido haciendo en los últimos 3 años” dijo Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX.

Bonilla destacó además que el torneo es una “gran oportunidad para reconocer y rendir homenaje a los héroes de este país, a todo el personal del sector salud que día a día lucha en el primer frente de batalla para salvar nuestras vidas”.

Las campeonas de la Liga Femenil MX desde el 2017 han sido Chivas, Tigres -en dos ocasiones-, América y Monterrey.

Los grandes clásicos se llevarán a cabo desde la fecha uno, con el duelo entre Cruz Azul y América para el viernes 14 de agosto a las 16:00 horas. Finalmente, el Clásico Nacional se llevará a cabo hasta el mes de noviembre.

Checa el calendario completo: https://s3.amazonaws.com/lmxwebsite/docs/calendarios/9_LIGA_MX_FEMENIL/96_LIGA_MX_FEMENIL_1_20200310104016.pdf