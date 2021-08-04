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Previa Tapatío vs Pumas Tabasco, la Liga BBVA Expansión MX

Vive todas las emociones de la Liga BBVA Expansión MX por las plataformas digitales de Azteca Deportes. Tapatío se enfrenta a Pumas Tabasco.

Liga BBVA de Expansión MX


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Escrito por: Azteca Deportes

Este jueves 5 de agosto a las 6:50 pm sigue la mejor transmisión de la Liga BBVA Expansión MX por las plataformas digitales de Azteca Deportes. Pumas Tabasco visita a Tapatío en juego correspondiente a la fecha 2.

El conjunto visitante llega a este encuentro tras haber empatado en el inicio de torneo sin goles ante el Zacatepec. Para esta reciente edición del certamen, Pumas Tabasco no contará con algunos de sus jugadores debido a que el DT de los Pumas de la UNAM, Andrés Lillini, les hará llamado para probarlos con el primer equipo. Entre ellos se encuentra José Luis Caicedo, el mediocentro colombiano y uno de los habituales dentro de Pumas Tabasco.

Por el lado de Tapatío, arrancaron el torneo igualando sin anotaciones en su visita a Cimarrones. Los rojiblancos tienen dos caras nuevas para este certamen en la medular, se trata de Pavel Pérez y Luis Márquez, quienes fueron piezas claves del Tepatitlán campeón de la Liga BBVA Expansión MX. Además de dos talentos emergentes como Miguel Gómez lateral derecho y de Dylan Guajardo volante por izquierda.

Los pupilos de Héctor Alberto Coyote llegan a este encuentro tras contar con una gran participación del portero "Tala" Rangel que dejó buenas sensaciones, sacando varios disparos importantes para rescatar la igualdad en el inicio del certamen. Ahora Tapatío buscará en su casa llevarse la primera victoria en esta edición del campeonato.

También hay que destacar una curiosidad, y es que dos jugadores que habían contado con minutos con Pumas Tabasco, Bryan Mendoza y Brian Figueroa, estarán ahora de lleno en la Liga BBVA de Expansión MX pero jugando para uno de los rivales de su equipo, el Atlante. Mendoza, quien en múltiples ocasiones jugó en su filial del Circuito de Plata, anotó cinco goles en 17 partidos. Mientras que Figueroa, había disputado 19 cotejos, con cinco goles y tres asistencias, por lo que Pumas Tabasco se pierde la oportunidad de poder contar nuevamente con estos dos jugadores con mucha proyección.

Te puede interesar: Conoce a los equipos de la Liga BBVA Expansión MX.

Vive el encuentro junto a Azteca

Disfruta de los mejores narradores y comentaristas este jueves 5 de agosto a las 6:50 pm, Tapatío vs Pumas Tabasco por la jornada 2 de la Liga BBVA Expansión MX por las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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