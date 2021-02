Pumas Femenil busca mantener el liderato general cuando visiten a Cruz Azul

Pumas Femenil buscan seguir con el buen paso en el torneo cuando enfrenten a Cruz Azul este lunes en la Noria en punto de las 3:45 de la tarde, partido correspondiente a la Jornada 6 de la Liga BBVA Femenil.

Es por ello que su entrenadora Ileana Dávila es tajante y sabe lo complejo que es enfrentar al conjunto cementero.

“Va a ser un buen agarrón. Cruz Azul viene de menos a más, sus jugadoras lo hacen muy bien, pero también las mías”, apuntó la entrenadora universitaria.

Cruz Azul viene de ser goleado 5-1 por Monterrey en la fecha pasada sin emabargo el cuadro auriazul no se confia y buscará mantener el liderato general de la Liga BBVA Femenil.

“Tengo plena confianza en mis jugadoras de que vamos a hacer las cosas como las trabajamos. Las cosas que se planean en los entrenamientos hay que llevarlas a cabo en la cancha. Hay que trabajar mentalmente también. Creo que la humildad nos caracteriza y sabemos que nos ha costado mucho llegar a esto. Vamos a ir pasito a pasito”, añadio Ileana Dávila.

Pumas Femenil se encuentra en el primer lugar de la Tabla General con 13 puntos, producto de 4 victorias y 1 empate, manteniendo el invicto en el torneo.

Además el conjunto universitario ha marcado 10 goles en lo que va de la campaña, ubicandose como la segunda mejor ofensiva de la campaña. Por si fuera poco las ‘Auriazules’ son la mejor defensiva de la Liga BBVA Femenil MX con tan sólo 1 gol permitido.

Abajo de ellos se encuentra las diablas rojas del Toluca también con 13 puntos, pero con una difernecia de 5 goles. En la tercera posición se encuentra las rojinegras del Atlas con las mismas unidades, pero con una diferencia de 4 tantos.

Ileana Dávila sabe que hay cosas por mejorar en el equipo y que frente a Cruz Azul no se pueden cometer errores como ante Juárez, dejando visto su descontento pese a la victoria.

“No me voy contenta, porque para mí ganar así no me sabe. Pudimos haber hecho las cosas mucho mejor.Me preocupa porque la concentración no estaba, no teníamos el balón y jugamos muy mal. Por eso es que no me voy contenta y preocupada”.