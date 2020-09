“Una derrota dolorosa para Mazatlán FC femenil “ Miguel Hernández

México. Mazatlán femenil cayó en casa ante Querétaro tres goles por cero con esto la presión sobre Hernández aumenta ya que solo han conseguido una victoria en el torneo.

“Doloroso para nosotros desagradable no se trata de justificar siempre hay presión. En los equipos de fútbol tenemos que convivir con eso. Más que agarrar ritmo, es conjuntar a las jugadores y lograr esa cohesión entre ellas los más equipos no les pasa nuestra situación que somos un equipo nuevo en cuestión del armado del plantel, estamos tratando que se note lo menos posible, el equipo se ve bien estamos trabajando para que eso se note lo menos posible ojalá podamos hacer que esa cohesión grupal “ comentó el DT de Mazatlán FC femenil

Sabe que tienen que trabajar en la parte anímica para las futbolistas. Tomando en cuenta que en el partido no fueron desatenciones defensivas si no que Querétaro supo trabajar su ofensiva.

“Es cierto que después del primer gol hay un bajón anímico estamos esperando que eso no pase hacen 65 minutos competitivos hay que aceptar que Querétaro no había tirado a la portería desde el primer gol, el segundo es una buena definición, no puedo decir que están trabajando mal defensivamente pero no pasó por ahí y en el tema anímico es trabajo de todos los días” aseguró Hernández

En cuanto a Querétaro encontraron la victoria que les hacía falta en el torneo no habían logrado sumar de a tres unidades

Esto comentó Carla Rossi directora técnica de Gallos al respecto.

“La verdad es que lo planeamos todo un poco ya cuando llegamos al partido todo puede ser diferente pero estoy muy contenta con el desempeño del equipo”afirmó Rossi

Querétaro ahora piensa en su próximo partido que es contra Xolos, mientras que Mazatlán FC vuelve a jugar de local el jueves ante Toluca, y la transmisión va en exclusiva por Facebook de Azteca Deportes no se lo pierdan.

Por: Tania Ventimilla